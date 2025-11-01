Debido a la celebración del Día de Todos los Santos de este 1 de noviembre, padres y estudiantes se preguntan si el descanso podría alargarse hasta el lunes 3, generando un fin de semana largo. Ante la incertidumbre, el Ministerio de Educación (Minedu) aclara el panorama con información oficial.

La entidad recuerda que el año escolar se rige por un calendario oficial que debe cumplirse sin alteraciones. En este sentido, explica cómo se desarrollarán las clases tras la celebración del fin de semana.

¿HABRÁ CLASES ESTE LUNES 3 DE NOVIEMBRE?

El Minedu precisó que las clases no se suspenderán este lunes 3 de noviembre. Según el calendario académico oficial del 2025, el único feriado nacional establecido por ley es el sábado 1 de noviembre, correspondiente al Día de Todos los Santos. Por lo tanto, no se ha decretado feriado largo ni ampliación del descanso hacia el lunes siguiente, por lo que las instituciones educativas retomarán sus actividades con total normalidad, según explica el diario La República.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL AÑO ESCOLAR 2025 SEGÚN EL CALENDARIO DEL MINEDU?

El año escolar 2025 está estructurado en bloques de semanas lectivas y de gestión, distribuidos de marzo a diciembre. El detalle es el siguiente:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 16 de mayo.

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio.

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre.

Cuarto bloque de gestión: del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre.

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

/ DIFUSION

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay tres días festivos en el calendario nacional:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.