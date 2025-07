El próximo miércoles 23 de julio de 2025 será feriado en el país por la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú. Esta fecha fue establecida como feriado nacional en reconocimiento al heroísmo del capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, piloto que dio su vida en 1941 durante un enfrentamiento con Ecuador.

La disposición implica la suspensión de actividades laborales y escolares tanto en el sector público como en el privado, y garantiza el descanso obligatorio con pago correspondiente. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ REGIONES SE APLICARÁ EL FERIADO DEL 23 DE JULIO?

El feriado nacional regirá en todo el territorio peruano, sin importar la región. Tanto en Lima como en ciudades de la costa, sierra y selva, se detendrán las actividades laborales y académicas. La normativa no hace distinciones geográficas, por lo que su aplicación es uniforme a nivel nacional.

Además, es importante señalar que el 23 de julio será un día de descanso obligatorio y remunerado para empleados tanto del ámbito público como del privado. Aquellos que deban laborar ese día tendrán derecho a una remuneración adicional, sin necesidad de compensar el descanso luego.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ EL 23 DE JULIO?

La fecha busca homenajear la valentía del capitán José Abelardo Quiñones, quien murió durante una misión aérea en 1941 al lanzarse con su avión contra una posición enemiga para apoyar al avance de las fuerzas peruanas. Su acción fue reconocida como símbolo de valor y patriotismo, y desde 2023, gracias a la Ley Nº 31822, se le rinde tributo nacionalmente, según informa Infobae.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE LE RESTAN AL 2025?

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos.

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.