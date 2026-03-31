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A medida que se acercan las Elecciones generales en el Perú, más de 27 millones de personas se preparan para acudir a las urnas en una jornada inédita que permitirá elegir al jefe de Estado, sus vicepresidentes, a los integrantes del Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. Respecto a la máxima magistratura, es importante precisar que, si ningún postulante supera el 50 % de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda ronda entre los dos aspirantes con mayor respaldo, prevista para junio. En este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a la ciudadanía a participar de forma responsable, accediendo a información confiable, dialogando con su entorno cercano y consultando los canales oficiales habilitados. En ese sentido, a continuación te explicamos cuáles son las condiciones que deben cumplir los peruanos residentes en el exterior para poder emitir su voto.