En apenas diez días, David Gómez tuvo que afrontar dos despedidas que marcaron profundamente su vida: la de Indi y Kara, a quienes recuerda como sus «dos pequeñas bolitas de bondad». El primero, un golden retriever que lo acompañó durante más de «quince años, ocho meses y diecinueve días del amor más puro y sincero», partió en una clínica veterinaria, donde su dueño pudo darle un último abrazo cuando su cuerpo ya no resistía.

La segunda pérdida llegó con la muerte de Kara, una pequeña gata que tenía la costumbre de acurrucarse junto a él para dormir. Su enfermedad avanzó tan rápidamente que David no consiguió llegar a tiempo para acompañarla en sus últimos momentos. Dos ausencias casi simultáneas que dejaron una profunda huella emocional y le hicieron experimentar de cerca el dolor de perder a quienes consideraba parte de su familia.

La reflexión de David Gómez nos lleva a saber cómo ha sido el vínculo con la mascota

El fallecimiento de un animal de compañía puede provocar una tristeza tan intensa como la pérdida de cualquier integrante de la familia. David defiende que los lazos familiares no se construyen únicamente a partir de la consanguinidad, sino también mediante el cariño, la cercanía y las experiencias compartidas. Desde esa perspectiva, los animales llegan a ocupar un espacio irremplazable en el hogar y en la historia personal de quienes los aman.

Pese a la profundidad de estos vínculos, todavía persisten prejuicios que restan importancia al sufrimiento de quienes deben despedirse de sus compañeros. «Cuando muere un animal se tiende a entender el duelo y la pérdida como algo de segunda categoría», lamenta David. Su reflexión pone sobre la mesa la necesidad de reconocer este dolor sin comparaciones ni juicios, entendiendo que cada pérdida tiene un significado particular.

Es importante respetar la historia y el vínculo que cada individuo construyó con su mascota

David considera que el sufrimiento por la muerte de un animal no debería medirse ni compararse con el que provoca perder a una persona. Cada vínculo tiene una historia propia y una intensidad que solo puede comprender quien lo ha vivido. También advierte que existen prejuicios según la especie, pues socialmente parece aceptarse más el dolor por la muerte de un perro que por la de un conejo. Sin embargo, insiste en que lo importante es reconocer el significado que ese compañero tuvo en la vida de su dueño.

En medio de ese proceso, los rituales de despedida pueden convertirse en una herramienta para afrontar la ausencia y darle un nuevo sentido al vínculo. Conservar las cenizas, preparar un pequeño altar o guardar objetos significativos son algunas formas de mantener vivo el recuerdo. Para el entrevistado, estos gestos permiten expresar el amor que permanece y construir una conexión simbólica con aquel compañero que, aunque ya no está físicamente, sigue ocupando un lugar especial.

La despedida, desde su perspectiva, no significa borrar lo vivido, sino encontrar otra manera de conservarlo

Para David, el dolor que aparece tras la muerte de un animal es también una muestra del cariño profundo que existió durante la convivencia. «El dolor es una sombra cosida al vínculo que tuvisteis», señala, al explicar que la tristeza suele venir acompañada de culpa y pensamientos sobre aquello que se pudo hacer mejor. Sin embargo, considera que estas emociones forman parte de una despedida que necesita tiempo y comprensión.

En lugar de intentar dejar atrás rápidamente la pérdida, el entrevistado propone aprender a convivir con ella y darle un nuevo significado. Las fotografías, los recuerdos y los objetos especiales pueden ayudar a conservar esa conexión desde otro lugar. Así, despedirse no implica olvidar al compañero que partió, sino encontrar formas de mantener su presencia en la memoria y en la vida cotidiana.

Aprender a convivir con la ausencia y transformar el recuerdo en una presencia simbólica

El regreso a casa después de perder a un animal de compañía puede convertirse en uno de los momentos más dolorosos del duelo. El silencio que antes interrumpían sus pasos o sonidos hace más evidente su ausencia. Ante esa realidad, David recomienda buscar el apoyo de personas que comprendan la pérdida, hablar de lo sucedido y permitirse expresar la tristeza. También pide evitar comentarios que minimicen el vínculo, como «solo era un animal» o «ya tendrás otro».

Acompañar a alguien que atraviesa esta experiencia requiere sensibilidad, respeto y disposición para escuchar sin juzgar. El entrevistado también destaca la importancia de explicarles a los niños la muerte de su compañero, utilizando palabras adecuadas para su edad y desarrollo. Aunque la ausencia física no desaparece, considera que es posible aprender a vivir con ella y conservar el cariño a través de los recuerdos. De esta manera, el animal sigue formando parte de la historia de quienes lo amaron.

De esa tristeza, culpa y de todos sus conocimientos y experiencia ha nacido el libro Duelo animal

De sus propias experiencias, del dolor y de las emociones que acompañaron la pérdida de sus animales nació Duelo animal (Editorial Urano), una obra en la que David reúne sus vivencias y conocimientos como psicólogo sanitario. El libro busca ofrecer apoyo a quienes atraviesan la muerte de un compañero de vida y encuentran, muchas veces, poca comprensión en su entorno. Su propósito es dar espacio a un sufrimiento que todavía suele ser minimizado socialmente.

A lo largo de sus páginas, el autor comparte herramientas para afrontar la despedida, acompañar una eutanasia y aprender a convivir con la tristeza a medida que pasa el tiempo. También aborda cómo explicar la muerte a los niños y ayudarlos a procesar la ausencia. Toda la obra gira en torno a una idea central: el duelo es una forma de mantener vivo el amor cuando ese compañero de cuatro patas ya no puede estar físicamente a nuestro lado.