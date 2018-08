En redes sociales se ha hecho bastante común el uso acrónimos, así que los post en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube están inundados de hashtags con anglicismos abreviados como es el caso de expresiones como "LOL" y “BAE”, pero ¿qué quiere decir esta última? ¿Qué significa "BAE"? "Before Anyone Else" -"antes que nadie" en español.

“BAE” no es exactamente una palabra. En realidad es un acrónimo o contracción empleada en el idioma inglés. Es decir, la suma de unas siglas o iniciales que acaban empleándose en el lenguaje cotidiano como si fuera una palabra nueva.



El significado de la expresión proviene de las siglas que componen la frase: "Before Anyone Else", expresión que se puede traducir al español como "antes que nadie" o "antes que cualquier persona". También como “eres mi todo” o “eres mi mundo”.



Este acrónimo es muy usado para etiquetar en alguna publicación a la pareja y además está muy de moda entre los jóvenes que cada día buscan siglas para reducir los caracteres y referirse a cualquier situación.

Otra teoría dice que la expresión "BAE" es una derivación del término "Babe", sin embargo, se le da el mismo sentido de uso: referido a una persona a quien se le tiene especial cariño o amor, tanto que representa el primer lugar de relevancia en la persona que lo expresa.



Cualquiera que sea el origen de este acrónimo, lo que interesa es el significado que tiene para referirte a esa persona especial en tu vida.