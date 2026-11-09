Por Christian Gambini

A pocos días de la llegada del papa León XIV, la expectativa crece en todo el Perú y distintas empresas comienzan a preparar recuerdos alusivos a su visita. El acontecimiento, previsto entre el 11 y el 16 de noviembre, también ha motivado iniciativas conmemorativas que buscan dejar una huella de este encuentro religioso.

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