A pocos días de la llegada del papa León XIV, la expectativa crece en todo el Perú y distintas empresas comienzan a preparar recuerdos alusivos a su visita. El acontecimiento, previsto entre el 11 y el 16 de noviembre, también ha motivado iniciativas conmemorativas que buscan dejar una huella de este encuentro religioso.

A esta lista se suma el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que anunció la próxima venta de medallas elaboradas en plata y alpaca en homenaje al pontífice. Las piezas se incorporan a los preparativos por su llegada y ofrecerán a los ciudadanos y coleccionistas la oportunidad de conservar un recuerdo de su paso por el país.

Aquí podrán encontrar las medallas conmemorativas del BCR y el precio por el ejemplar

Los recuerdos por la visita del papa León XIV ya tienen fecha de lanzamiento y estarán al alcance del público desde este lunes 9 de noviembre. El BCRP habilitará su comercialización mediante su tienda virtual, además de ofrecerlos presencialmente en el Museo del Banco Central, en Lima, durante jornadas programadas. De esta manera, los fieles y coleccionistas podrán adquirir una pieza alusiva a la llegada del pontífice.

Cada medalla tendrá un precio de S/282 y contará con una primera producción de 5.000 unidades. Sin embargo, el número de ejemplares no sería definitivo, pues la institución contempla una segunda acuñación si la demanda supera las expectativas iniciales. La iniciativa busca responder al interés del público por conservar un recuerdo especial de la visita papal al territorio peruano.

Estas son las características de las medallas que muestra en el anverso al papa León XIV de frente

El homenaje numismático al papa León XIV destaca por un diseño que reúne símbolos religiosos y nacionales. En el anverso aparece el pontífice de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo, acompañado por el mapa del Perú y la inscripción «Papa León XIV Perú 2026» en la parte superior. En el reverso se observa el escudo pontificio junto a su lema «In illo uno unum», que significa «En el único Cristo somos uno», además de la leyenda «Papa León XIV visita al Perú».

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las medallas tendrán dos presentaciones, ambas acuñadas exclusivamente durante 2026. La versión de plata estará elaborada con una aleación de 0,925, tendrá una onza troy de peso fino, 37 milímetros de diámetro y acabado proof, característico de las piezas de colección. La alternativa de alpaca pesará 29 gramos, tendrá el mismo diámetro y contará con acabado brillante y canto liso.

De esta manera se puede obtener las medallas desde este lunes 9 de noviembre

La venta de las medallas conmemorativas por la visita del papa León XIV comenzará este 9 de noviembre a través de la plataforma virtual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Quienes prefieran adquirirlas presencialmente podrán acercarse al Museo del Banco Central, ubicado en el jirón Ucayali 271, en el Centro Histórico de Lima. La atención estará disponible los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, desde las 09:15 hasta las 15:00 horas.

Esta iniciativa recuerda una experiencia anterior de la institución, que en 2018 acuñó una medalla de plata con motivo de la llegada del papa Francisco al territorio peruano. Aquella pieza todavía aparece en el catálogo de su tienda virtual y fue concebida como un artículo de colección, no como una moneda de curso legal. Las nuevas medallas dedicadas a León XIV mantendrán esa misma característica y tendrán un valor principalmente conmemorativo.

El diseño coincide con la expectativa a un país con el que mantiene una relación personal y pastoral

La próxima visita de León XIV despierta una expectativa especial por los vínculos personales y pastorales que mantiene con el Perú. Antes de llegar al pontificado, Robert Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, año en que también obtuvo la nacionalidad peruana. Su regreso marcará una nueva etapa de cercanía con el país que formó parte de su trayectoria religiosa.

El recorrido apostólico comenzará el miércoles 11 de noviembre por la tarde, con su arribo a Lima, y comprenderá actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Uno de los momentos centrales será su llegada a Chiclayo, el día 13, donde oficiará una misa en las Pampas de Pimentel y se reunirá con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria. Posteriormente, visitará Cusco y Pucallpa, antes de regresar a la capital para celebrar la misa de despedida el 16 de noviembre.

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