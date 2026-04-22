Por lo general, muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Así, es habitual que muchas personas recurran a beber agua antes de acostarse con el objetivo de mantener el cuerpo correctamente hidratado durante la noche, favorecer funciones básicas como la circulación y prevenir molestias como la sequedad en la garganta o la piel. Sin embargo, diversos especialistas han señalado tanto los beneficios de ingerir este líquido como sus posibles efectos negativos para la salud. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS BENEFICIOS DE BEBER AGUA ANTES DE DORMIR?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LOS OJOS ABIERTOS?

De acuerdo con Christen Cheuvront, experto en medicina del sueño de la Clínica Cleveland, las personas que padecen lagoftalmos nocturno pueden presentar una serie de afecciones, como dolor y daño ocular permanente, y muchas de ellas no suelen darse cuenta, ya que esto ocurre mientras descansan. Sin embargo, el especialista señala que los pacientes detectan esta condición por comentarios de su entorno o por síntomas como sequedad ocular al despertar, sensación arenosa, ardor, enrojecimiento y visión borrosa. Y es que, estas señales se deben a una lubricación insuficiente de la superficie ocular durante la noche, un proceso clave para mantener la salud visual. Por consiguiente, compartido por El Trece TV, te presentamos las causas más frecuentes de esta enfermedad: