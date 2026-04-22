Por Redacción EC

Por lo general, muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Así, es habitual que muchas personas recurran a beber agua antes de acostarse con el objetivo de mantener el cuerpo correctamente hidratado durante la noche, favorecer funciones básicas como la circulación y prevenir molestias como la sequedad en la garganta o la piel. Sin embargo, diversos especialistas han señalado tanto los beneficios de ingerir este líquido como sus posibles efectos negativos para la salud. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.