El Black Friday 2025 vuelve a perfilarse como uno de los eventos comerciales más potentes del año en Perú. Tanto el comercio electrónico como las tiendas físicas se preparan para una jornada de alto movimiento, marcada por descuentos intensos y un público dispuesto a buscar las mejores oportunidades.

A pesar del contexto económico retador, las proyecciones apuntan a una campaña dinámica, con categorías tradicionales y nuevas tendencias que vienen ganando terreno. En las siguientes líneas encontrarás toda la información clave para entender qué esperar y cómo aprovechar al máximo esta edición.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL BLACK FRIDAY 2025?

El Black Friday de este año tendrá lugar el viernes 28 de noviembre de 2025, fecha que marca oficialmente el inicio de la jornada de rebajas tanto en el Perú como en otros países. Aunque el día central concentra la mayor actividad, muchos comercios adelantan promociones y prolongan sus descuentos durante varios días, extendiendo la campaña más allá de las 24 horas tradicionales.

¿QUÉ CATEGORÍAS DESTACAN ENTRE LAS MÁS BUSCADAS ESTE AÑO?

Las categorías clásicas mantienen su liderazgo: moda, electrónica, electrodomésticos, belleza, juguetes y artículos para el hogar siguen siendo las más solicitadas. Algunos rubros, como fragancias y decoración, prolongan el impulso mostrado en 2024 y se posicionan como opciones populares para adelantar compras navideñas con rebajas que no suelen verse en otros momentos del año.

Sin embargo, la principal novedad es el notable crecimiento del interés por los viajes. La gran mayoría de consumidores dispuestos a comprar en esa categoría planea gastar igual o más que en la campaña previa. La preferencia se inclina hacia destinos dentro del país, aunque también aumenta la demanda por viajes regionales y hacia Estados Unidos. Paquetes turísticos, boletos aéreos y hospedajes se convierten en productos estrella del Black Friday 2025, según informa Infobae.

(Crédito: Freepik)

¿QUÉ DEBO SABER SI QUIERO COMPRAR PRODUCTOS EN EL EXTRANJERO?

Las compras internacionales durante el Black Friday exigen cuidado adicional. Para evitar problemas:

1. Verifica restricciones: Confirma si el artículo está permitido, prohibido o requiere autorización mediante el Asistente Aduanero virtual.

2. Homologación de celulares: Todos los teléfonos deben cumplir con la homologación del MTC; de lo contrario, pueden quedar retenidos en Aduanas.

3. Productos sensibles:

Medicinas y equipos médicos requieren autorización previa de Digemid.

Cosméticos solo pueden ingresar hasta en 4 unidades para uso personal; exceder ese número se considera con fines comerciales.

Alimentos y bebidas tienen restricciones según Digesa y el tipo de producto.

(Foto: Assist Card)

¿QUÉ LÍMITES EXISTEN PARA QUIENES VIAJAN Y TRAEN COMPRAS DEL EXTRANJERO?

Las personas que regresen al país tras hacer compras en el exterior deben considerar lo siguiente:

Monto permitido: Se pueden ingresar productos nuevos o usados hasta por USD 500 sin pagar tributos.

Se pueden ingresar productos nuevos o usados hasta por USD 500 sin pagar tributos. Equipos personales autorizados: Dos celulares y una laptop por pasajero libres de impuestos.

Dos celulares y una laptop por pasajero libres de impuestos. Recomendación clave: Registrar previamente los dispositivos antes de viajar, trámite que se realiza en Aduanas del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Registrar previamente los dispositivos antes de viajar, trámite que se realiza en Aduanas del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Información detallada: El portal Bienvenido al Perú reúne las reglas sobre artículos permitidos, valores y procesos para evitar demoras o retenciones.

