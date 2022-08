El Mundo Boca es tendencia en redes sociales a raíz de la pelea que protagonizaron los futbolistas, Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Ante lo sucedido, se manifestó el ídolo y vicepresidente del club xeneize. El remezón en la interna de Boca Juniors es tal que, también, se conocieron las sanciones impuestas a ambos jugadores. Te contamos qué dijo Juan Román Riquelme, y detalles sobre la inestabilidad que ha generado esta pelea.

Volvían los futbolistas luego del entretiempo en el Racing-Boca, y se observó el rostro golpeado del defensor peruano. También un rasguño en el cuello del 9 argentino. La discusión había pasado a mayores.

Finalizado el encuentro por la jornada 13 de la Liga Profesional de Fútbol, Juan Román se dirigió al Hotel Intercontinental, donde concentró el plantel, para conversar con los dirigidos por Hugo Ibarra.

Según periodistas que cubren todo lo relacionado a Boca, estas son algunas de las frases que dijo Riquelme:

- “Le faltaron el respeto a la camiseta de Boca y a los hinchas”

- “Fue un papelón lo de hoy. Están buscando que los insulten”

- “Son jugadores, no boxeadores”

- “Veremos qué medidas tomamos”

Dos días después de lo ocurrido, Juan Román habló largo y tendido sobre el tema mediático en entrevista para el programa periodístico de ESPN, F90.

RIQUELME Y SU REFLEXIÓN

El diálogo inicia con la pregunta del periodista Diego Monroig, sobre cómo tomó la pelea entre ambos futbolistas, y qué lo motivó ir a hablar con los jugadores post partido.

“Los chicos han tenido una discusión, y ahora es el momento que tienen que reflexionar, y nada más. Así de simple”, respondió escuetamente.

Seguidamente, continúo hablando sobre el desarrollo del 0-0 en el Cilindro.

Y llegó el momento del conductor del programa, Sebastián Vignolo. El periodista le preguntó directamente sobre si le enojó lo trascendido.

“He tenido la suerte de ser jugador de fútbol, y mayormente cuando hay discusiones entre compañeros se da en los entrenamientos. En un partido oficial es raro, pero es momento de que los chicos piensen, reflexionen, y después hay que seguir para adelante”, puntualizó el vicepresidente del club, recordando su etapa como futbolista, y reflexionando sobre lo acontecido entre Zambrano y Benedetto.

Luego de responder sobre otros temas del Mundo Boca como la renovación de Rossi, la dirección técnica de Hugo Ibarra, entre otros; volvieron a consultarle sobre qué cree que pasó, porqué considera que se llegó a ese nivel, y si consideraba que hay nerviosismo.

Riquelme sentenció, indicando que “yo no estuve ahí adentro, no sé porqué fue la discusión, pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí. Me sorprende que ustedes se enteren de todo”.

COMUNICADO Y SANCIÓN DEPORTIVA

Hoy, 16 de agosto, también se hizo oficial el castigo impuesto para Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

El comunicado de prensa indica, escuetamente, que los futbolistas “no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos”.

De esta forma, se confirma la sanción deportiva. Los partidos que se perderán serán ante Rosario Central en la Bombonera (17/08), y el fin de semana ante Defensa y Justicia en Varela (21/08).