La posible boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantiene la atención mundial por el secretismo que rodea la fecha y el lugar del esperado enlace. Mientras algunas publicaciones aseguran que la pareja podría casarse este fin de semana en Madeira, otras sostienen que la fecha continúa en secreto y cuestionan que los rumores hayan sido confirmados. En medio de estas especulaciones, que han generado gran expectativa entre sus seguidores y mantienen a la prensa pendiente de cada movimiento, un exclusivo hotel aparece como el escenario señalado para la celebración, debido a sus características, ubicación privilegiada y nivel de privacidad. Descubre cuál es el lujoso recinto relacionado con la boda, por qué ha cobrado protagonismo y qué se sabe sobre este esperado evento que mantiene al mundo del espectáculo atento.

¿CUÁL SERÍA EL LUJOSO HOTEL DONDE CELEBRARÍAN SU BODA?

El Savoy Palace, ubicado en Madeira (Portugal), es señalado por la prensa extranjera como el posible escenario de la celebración. El establecimiento destaca por su ubicación frente al océano Atlántico, sus vistas al mar. Cuenta con alrededor de 300 habitaciones y espacios donde predominan materiales elegantes, entre ellos superficies de mármol. Es considerado uno de los alojamientos más exclusivos de Portugal, de acuerdo con Guioteca.

¿QUÉ MEDIDAS HABRÍA TOMADO EL HOTEL ANTE LA POSIBLE BODA?

Según la plataforma Cuore, el establecimiento habría reforzado sus protocolos para preservar la privacidad de sus huéspedes. Una versión citada por el medio indica que se comunicó a los huéspedes que dos pisos permanecerían cerrados durante viernes y sábado. Este movimiento fue interpretado como una señal relacionada con la posible llegada de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, aunque no existe confirmación oficial.

¿QUÉ PISTAS APUNTAN A QUE LA PAREJA ESTARÍA EN MADEIRA?

Las especulaciones crecieron después de que Cristiano y Georgina terminaran sus vacaciones en Mallorca y, de acuerdo con las versiones difundidas, viajaran hacia Madeira. También se afirmó que el futbolista habría desactivado el sistema de localización de su avión privado, y se habría perdido su ubicación. A ello se suma un supuesto incremento de la seguridad en los alrededores de la catedral de Funchal, posible escenario de la ceremonia.

¿ESTÁ CONFIRMADA LA BODA PARA ESTE 8 DE AGOSTO?

The Sun difundió la versión de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían este 8 de agosto en Madeira, pero ¡HOLA! aseguró que esa fecha no sería correcta y recordó que la pareja mantiene el día de su boda en secreto.

Además, la catedral de Funchal habría señalado que tiene una reserva para ese sábado entre las 14:00 y las 16:00, aunque estaría registrada con otros nombres. Por ello, solo existen pistas y rumores, sin que ninguno de los protagonistas haya confirmado públicamente el enlace.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. | Foto: @georginagio

¿CÓMO SERÍA LA BODA DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA?

Georgina ha señalado que ambos no buscan una celebración multitudinaria, sino un encuentro íntimo junto a sus personas más cercanas. La pareja lleva varios años de relación y su compromiso llegó después del nacimiento de sus hijos. Mientras continúan las versiones sobre Madeira, el supuesto hotel y la fecha del enlace, ambos mantienen silencio. Por ahora, el misterio sigue rodeando una celebración que ha despertado enorme expectativa internacional.

VÍDEO RECOMENDADO: