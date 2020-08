No soportó más. Jamie Spears, padre de la famosa cantante estadounidense de pop, Britney Spears, respondió a las duras críticas recibidas en redes sociales. Esto a propósito del hashtag #FreeBritney.

Bajo ese hashtag un amplio número de usuarios de las redes sociales han acusado a Jamie no solo de explotar a su famosa hija, sino además de apropiarse del dinero que esta factura y de las regalías que obtiene año tras año por varios de sus viejos éxitos.

“Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea de lo que pasa”, afirmó a la revista Page Seix, citado por el portal ET Canada.

Más de 100 mil adhesiones ha logrado una petición en el portal Change.org para “liberar a Britney” del yugo que significaría su padre. En la justificación de esta petición se le acusa a Jamie de “ni siquiera permitirle conducir” o de “votar” y menos de “gastar su propio dinero”.

La petición en la plataforma Change.org

Cabe indicar que la relación entre Jamie Spears y su hija siempre ha estado bajo la mirada de los medios de espectáculos y de los fans de la cantante nacida en Misisipi.

“Yo tengo la obligación de reportar cada centavo gastado a la corte cada año. ¿Es posible robar así?”, se defendió Jamie con Page Six.

El padre de la intérprete de “Toxic” considera que la relación con su hija es algo privado y no corresponde a ser tratada en redes sociales, así sea por los fans de Britney alrededor del mundo.

En los últimos años, la vida de Britney Spears ha sido expuesta no solo en el ámbito musical o de entretenimiento, sino también en lo judicial, pues la tutela de la cantante ha sido una polémica que concitó la atención de miles.

VIDEOS DESTACADOS

La respuesta de Justin Timberlake a Britney Spears tras recordar su rompimiento (16/04/20)