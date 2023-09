Bryan Reyna, quien fue desconvocado de la selección peruana por lesión, de cara a la primera jornada de las Eliminatorias, ha sido protagonista en las últimas horas por unas polémicas declaraciones. El futbolista de Alianza Lima, quien fue considerado como uno de los grandes fichajes de la institución blanquiazul a comienzo de año, aseguró que, si fuera por él, se iría en este momento del club victoriano para jugar en el extranjero.

Al ser preguntado por un periodista de Gol Perú sobre la posibilidad de irse a un club del exterior, el exCantolao dijo lo siguiente: “Eso es un tema que no es parte mía, porque bien saben yo me he querido ir. Lo que más quiero es ir de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club y el club no me dejó salir. Y nada, hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que llegue fin de año para poder irme”.

Asimismo, el extremo aliancista agregó sobre su situación actual en Alianza: “Mi meta es volver a salir nuevamente, porque eso es lo que yo quiero. Trabajo para eso, para irme nuevamente afuera”.

Sobre si existe una cláusula en su contrato que le permita salir al extranjero, Reyna dijo lo siguiente: “Sí hay una cláusula, pero creo que cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme. Ahora no pude irme porque ya se había cerrado el libro, y ya dependía de la firma de Alianza. No se pudo y ya, me quedé aquí. Tengo contrato en Alianza hasta 2025. Si el libro de pases está abierto, creo que va a ser mejor, porque vienen, pagan la plata . Como te digo, por mí yo me voy, pero no se pudo, y hoy en día me debo a Alianza”.

¡QUIERE VOLVER AL EXTRANJERO! Bryan Reyna 🍫🇵🇪, volante de @ClubALoficial ⚪🔵, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: “Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/jouL0znwCS — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2023





Alianza Lima oficializó acuerdo con 1190 Sports: ¿dónde ver los partidos de los blanquiazules?

Los partidos de Alianza seguirán siendo transmitidos por Liga 1 Max. Dicho canal se puede ver por medio de las plataformas de la señales de DirecTV, Claro TV y Liga 1 Play. Para poder acceder a estas, es necesario pagar una suscripción, sin embargo, cada una de ellas maneja diferentes precios y paquetes, por lo que es necesario que se comunique directamente con estos operadores para conocer mucho más.

Alianza Lima: qué dice el comunicado sobre el acuerdo con 1190 Sports

Alianza hizo oficial el acuerdo con 1190 Sports a través de un comunicado. “Luego de una diligente negociación con 1190 Sports, se ha llegado a un acuerdo a mediano plazo para que el bicampeón nacional se alíe estratégicamente con la mencionada empresa para la transmisión exclusiva de sus encuentros de la Liga 1″, empieza así lo manifestado por la institución victoriana en sus redes sociales.

Asimismo, la publicación prosigue: “Como es de conocimiento público, los efectos de renovación del contrato con el Consorcio Fútbol Perú se encuentran suspendidos por el Poder Judicial, y el reglamento de la Liga 1 2023 obliga a los clubes profesionales a brindar a los medios que ostenten los derechos de transmisión audiovisual autorizados por la FPF, la seguridad y todas las facilidades técnicas necesarias para una adecuada transmisión de los partidos de Liga 1″.

Por último, Alianza dice lo siguiente: “La administración del club está desplegando las medidas correspondientes para hacer frente a la situación con el Consorcio Fútbol Perú, de acuerdo con la normativa vigente, en procura de los mejores términos y con el agradecimiento del caso”.

