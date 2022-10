Ingresamos a un nuevo mes y llegan nuevas actividades que ARMY no querrá perderse. En Octubre, se espera el retorno de BTS a los escenarios con un concierto en vivo, además celebramos el cumpleaños de Jimin. A continuación, les traemos el calendario de actividades del grupo para este mes.

Si bien, el pasado 14 de junio el grupo concluyó su 2022 BTS Festa, su celebración anual del aniversario de su debut, con un anuncio importante sobre su futuro; la boyband había anunciado un descanso de las actividades grupales para concentrarse en sus carreras en solitario. Después de un breve hiatus, Bangtan regresará con conciertos para alegría de sus seguidores.

Sin adelantarnos mucho, aquí les traemos la agenda de BTS para octubre de 2022, dónde veremos eventos que ningún fan querrá perderse y lo mejor es que algunos de ellos serán transmitidos por todo el mundo.

Calendario de actividades de BTS para Octubre 2022

Bangtan Sonyeondan ya tiene preparadas distintas actividades para octubre y a continuación te contamos cuáles son:

1 de Octubre 2022: “Aventuras con BTS”

Este programa forma parte de la serie de transmisiones de la boyband previo al concierto en Busan. Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4: 00 a.m. del 1 de octubre.

6 de octubre: BTS Samsonite Red “Butter” edition

Marca de bolsos presentará su nueva colección inspirada en “Butter”, el exitoso single de BTS.

8 de octubre: BTS en The Fact Music Awards

BTS volverá a los escenarios de Corea del Sur a través de The Fact Music Awards. La boyband, junto a otros artistas de la industria k-pop, asistirán a una de las noches más importantes de su carrera y serán acreedores a varios premios, también realizarán performances en vivo a lo largo de la noche.

A continuación, te compartimos los horarios por países:

Alfombra roja | 03:00AM: Panamá, México, Perú, Colombia, Ecuador

Ceremonia | 05:00AM: Panamá, México, Perú, Colombia, Ecuador

10 de octubre: El regreso de “Run BTS!”

“Fly BTS Fly”, el episodio especial de “Run BTS!” será estrenado a las 9.00 p. m. del 10 de octubre (KST), por Weverse y BANGTANTV (7.00 a. m. del 11 en Perú).

13 de octubre: Cumpleaños de Jimin

Octubre es el mes de Park Jimin. El idol de BTS cumple en este 2022 27 años de edad y ARMY espera celebrar junto al artista con grandes sorpresas y actividades.

13 de octubre: Lanzamiento de juego " BTS en Cookie Run”

El videojuego Cookie Run: Kingdom anunció que colaborará con BTS para un proyecto especial llamado “Braver together”.

15 de octubre: Peliculas de BTS en Weverse

Weverse transmitirá fragmentos de dos películas de corte musical y documental: Se trata de “Bring the soul: the movie” y “Break the silence: the movie”.

15 de octubre: Concierto de BTS “Yet to come in Busan”

La boyband surcoreana dará un concierto gratuito que se podrá ver alrededor del mundo. Los integrantes de Bangtan fueron escogidos como embajadores honorarios para promocionar la candidatura de la ciudad portuaria albergando el “WORLD EXPO 2030 Busan”, evento internacional que se llevará a cabo en la ciudad surcoreana.

19 de octubre: “In the soop: friendcation” se estrena en Disney Plus Latinoamérica

“In the soop: friendcation” relata el viaje del Wooga Squad: V, Peakboy, Park Seo Joon, Park Hyun Shik y Choi Woo Shik.

Park Seo-jun. Peakboy. Choi Woo-shik. Park Hyung-sik. V de BTS.#IN_THE_SOOP : Friendcation, estreno 19 de octubre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/L6p4cMwbP5 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 5, 2022