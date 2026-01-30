Tras varios años fuera de circulación, el Corredor Verde podría volver a ser un activo importante en el transporte urbano en Lima. Una reciente disposición emitida por un tribunal arbitral ha reactivado el marco legal del contrato, abriendo la posibilidad de que este servicio vuelva a operar en importantes avenidas que conectan el Cercado de Lima con San Miguel.

El escenario actual ha motivado nuevas coordinaciones entre la concesionaria del corredor y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en medio de un proceso de revisión contractual y reorganización del sistema de movilidad. Aunque aún no hay una decisión final, las conversaciones ya están en marcha y el retorno del servicio empieza a tomar forma. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿POR QUÉ EL CORREDOR VERDE PODRÍA VOLVER A OPERAR?

El posible retorno del Corredor Verde se sustenta en una resolución arbitral que dispuso que las partes involucradas busquen una solución directa al conflicto contractual que llevó a la paralización del servicio. Según explicó el vocero del corredor, Gerardo Hermoza, el contrato nunca perdió vigencia, ya que contempla una cláusula que reactiva automáticamente sus efectos cuando se inicia un proceso arbitral.

Este fallo permitió restablecer el diálogo entre la concesionaria y la ATU, dando paso a reuniones preliminares enfocadas en aspectos técnicos, legales y operativos. Aunque el trato directo aún no ha sido formalizado, ambas partes han comenzado a intercambiar información para evaluar la viabilidad de una reactivación progresiva del servicio, en un contexto marcado por la necesidad de ordenar el transporte urbano en la capital.

¿CUÁL SERÍA LA RUTA Y CÓMO SERÁN LOS NUEVOS BUSES?

El servicio buscaría retomar la esencia de la antigua ruta 508, la cual se extendía por más de 22 kilómetros. Originalmente, este trayecto permitía a los usuarios viajar desde la intersección de las avenidas Nicolás Ayllón y Grau, en el Cercado de Lima, hasta alcanzar la avenida Insurgentes, ubicada en San Miguel.

Debido a que las unidades que operaban anteriormente fueron devueltas a sus proveedores tras la suspensión del servicio, la concesionaria está enfocada en adquirir una flota totalmente nueva. Estos vehículos deberán cumplir con estándares específicos de GPS y seguros. Además, un punto innovador es que se realizarán pruebas con buses que posean puertas en el lado izquierdo. El objetivo es comprobar si la altura de las plataformas coincide con los niveles de la Estación Central y la estación Grau, garantizando así un intercambio fluido de pasajeros.

¿EN QUÉ FECHA SE REINICIARÍA LA OPERACIÓN?

La reactivación del Corredor Verde tiene como horizonte tentativo el cierre del mes de abril. Sin embargo, este cronograma no es definitivo, ya que está condicionado a la rapidez con la que se consigan las nuevas unidades y se formalicen los expedientes administrativos ante la autoridad competente.

Antes del inicio oficial, se tiene previsto realizar una “marcha blanca” técnica en los próximos días. Este periodo de ensayo servirá para validar la operatividad de los patios de maniobras y la compatibilidad de los buses con la infraestructura vial existente. El éxito de este retorno dependerá finalmente de que se superen los trámites de habilitación y se logre un consenso definitivo en la etapa de trato directo que actualmente mantienen las partes, según informa el diario La República.

