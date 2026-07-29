Buenas noticias para los viajeros: reabren la Ruta 5 del Camino Inca hacia Machu Picchu y esto es todo lo que debes saber | Foto: Andina
Buenas noticias para los viajeros: reabren la Ruta 5 del Camino Inca hacia Machu Picchu y esto es todo lo que debes saber | Foto: Andina
Por Redacción EC

La espera terminó para quienes planean visitar una de las rutas más emblemáticas rumbo a Machu Picchu. Luego de varios meses de trabajos de recuperación por los daños ocasionados por las intensas lluvias, las autoridades confirmaron que el tramo Chachabamba–Wiñay Wayna volverá a recibir visitantes. La reapertura permitirá que miles de turistas recuperen una de las opciones más tradicionales para llegar a la ciudadela inca, siempre bajo condiciones que garanticen un recorrido seguro. Esta decisión también representa un impulso para el turismo en Cusco y para quienes buscan vivir la experiencia del Camino Inca. A continuación, te contamos desde cuándo estará habilitada la ruta, por qué permaneció cerrada y qué trabajos hicieron posible su reapertura.

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