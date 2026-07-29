La espera terminó para quienes planean visitar una de las rutas más emblemáticas rumbo a Machu Picchu. Luego de varios meses de trabajos de recuperación por los daños ocasionados por las intensas lluvias, las autoridades confirmaron que el tramo Chachabamba–Wiñay Wayna volverá a recibir visitantes. La reapertura permitirá que miles de turistas recuperen una de las opciones más tradicionales para llegar a la ciudadela inca, siempre bajo condiciones que garanticen un recorrido seguro. Esta decisión también representa un impulso para el turismo en Cusco y para quienes buscan vivir la experiencia del Camino Inca. A continuación, te contamos desde cuándo estará habilitada la ruta, por qué permaneció cerrada y qué trabajos hicieron posible su reapertura.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A ESTAR DISPONIBLE LA RUTA 5 DEL CAMINO INCA?

La Ruta 5 del Camino Inca, que comprende el recorrido entre Chachabamba y Wiñay Wayna, volverá a recibir turistas a partir del 1 de agosto, según confirmó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La decisión fue tomada después de comprobar que el tramo reúne nuevamente las condiciones necesarias para garantizar un tránsito seguro.

Con esta reapertura, los visitantes nacionales y extranjeros tendrán otra vez la posibilidad de recorrer uno de los accesos históricos hacia Machu Picchu, considerado uno de los destinos turísticos más importantes del Perú y reconocido por su valor cultural y paisajístico.

¿QUÉ TRABAJOS SE REALIZARON PARA HABILITAR NUEVAMENTE ESTE RECORRIDO?

Antes de autorizar el ingreso de visitantes, se ejecutó un amplio plan de conservación y recuperación en toda la ruta. Los equipos especializados retiraron rocas que representaban un riesgo, despejaron árboles caídos y eliminaron los escombros acumulados por las lluvias. Asimismo, reforzaron muros de contención y taludes, rehabilitaron sectores del camino afectados por el clima y realizaron mantenimiento en las escalinatas y calzadas originales.

También renovaron barandas, pasamanos, pontones y otras estructuras de madera, además de controlar el crecimiento de la vegetación para ofrecer un recorrido más seguro.

¿POR QUÉ EL TRAMO CHACHABAMBA–WIÑAY WAYNA PERMANECIÓ CERRADO?

El acceso fue suspendido debido a los problemas ocasionados por las fuertes precipitaciones registradas durante los primeros meses del año. Las lluvias generaron afectaciones en distintos sectores del Camino Inca, provocando riesgos para quienes transitaban por esta ruta histórica. Frente a esa situación, las autoridades optaron por restringir temporalmente el ingreso mientras se desarrollaban las labores de mantenimiento y estabilización del terreno.

Solo después de concluir todas las intervenciones técnicas y verificar que el recorrido recuperó condiciones adecuadas para los visitantes, se autorizó nuevamente su funcionamiento, según informa La República.

¿QUIÉNES SUPERVISARON LA REAPERTURA Y QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ ESTA MEDIDA?

La evaluación final estuvo a cargo de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco junto con representantes del Sernanp, Gercetur y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Tras la inspección, las instituciones dieron conformidad a las obras ejecutadas y respaldaron la reapertura del tramo.

Con esta medida se fortalece la oferta turística de Cusco, se recupera una alternativa tradicional para llegar a Machu Picchu y se garantiza que el patrimonio continúe siendo conservado mediante intervenciones técnicas orientadas tanto a la protección del camino como a la seguridad de quienes lo recorren.

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