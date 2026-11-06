Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de noviembre 2026, una serie de thriller psicológico, que tiene solo cuatro capítulos en la plataforma, ha captado la atención de los amantes del suspenso y el drama. Esta producción sueca se ha convertido en la serie más vista en España y otros 21 países, consolidándose como un fenómeno internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DE SUSPENSO SE HA CONVERTIDO EN LA MÁS VISTA EN NETFLIX?

Se trata de ‘El intercambio’ (’A Couple of Lies’), una serie sueca de suspenso psicológico que llegó a Netflix el 30 de octubre y está compuesta por cuatro episodios, con una duración de entre 38 y 48 minutos cada uno. Esta producción europea ha cautivado al público y se ha convertido en la más vista en 21 países de la plataforma. Y es que, la trama sigue a dos matrimonios que deciden intercambiar sus viviendas durante las vacaciones; sin embargo, lo que parecía una experiencia tranquila pronto se transforma en una situación inquietante y escalofriante.

Carl y Helene, una pareja de Estocolmo cuyo matrimonio atraviesa una crisis y que viaja a Sicilia para alojarse en la villa de Adam y Scarlett. No obstante, al llegar descubren que la casa no se parece a las fotografías y comienzan a sospechar que sus propietarios ocultan algo raro. Por su parte, Adam y Scarlett se instalan en una moderna casa ubicada en el archipiélago de Estocolmo, donde están con vecinos misteriosos y un vestidor cerrado con llave. Estos inquietantes hallazgos despiertan las sospechas de ambas parejas y dan paso a una trama marcada por la vigilancia, la manipulación y los secretos, conforme comparte ES diario.

¿QUÉ SERIE SE MANTIENE ENTRE LAS FAVORITAS EN NETFLIX?

Se trata de The Gentlemen, que desde el 3 al 28 de septiembre, se ha mantenido entre las 10 series más vistas de Netflix y actualmente ocupa el sexto lugar del ranking en España, solo por debajo de Veneno, Academia Minerva, Monstruo: La historia de Lizzie Borden y El problema final. En cuanto a la historia, un año después de los acontecimientos de la primera entrega, Eddie Horniman y Susie Glass continúan al frente del imperio criminal internacional de Bobby.

Sin embargo, la expansión del negocio genera nuevos conflictos, mientras las decisiones cada vez más erráticas de su líder ponen en riesgo el control de la organización. Ante este escenario, Eddie y Susie deberán optar si intervienen para recuperar el rumbo del imperio o ponen en juego todo lo que han construido hasta el momento, conforme comparte la plataforma SensaCine.