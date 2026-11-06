Por Redacción EC

Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de noviembre 2026, una serie de thriller psicológico, que tiene solo cuatro capítulos en la plataforma, ha captado la atención de los amantes del suspenso y el drama. Esta producción sueca se ha convertido en la serie más vista en España y otros 21 países, consolidándose como un fenómeno internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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