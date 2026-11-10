En Perú, el Programa Nacional de Bienes Incautados administra y gestiona los bienes incautados, decomisados o declarados en pérdida de dominio provenientes de actividades ilícitas, con el propósito de destinarlos al fortalecimiento de las entidades públicas y contribuir a la lucha contra la criminalidad. En ese contexto, el Pronabi anunció una nueva subasta pública de vehículos programada para este 23 de noviembre de 2026, en la que se ofrecerán más de 16 unidades. Este remate brindará a muchas personas inscritas la oportunidad de invertir y hacer realidad el sueño de adquirir un vehículo propio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS EN EL PRONABI?

A través de sus redes sociales oficiales, el Programa Nacional de Bienes Incautados anunció que este lunes 23 de noviembre se llevará a cabo la subasta pública de 16 vehículos, entre los que figuran camionetas pick-up, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas. Las personas inscritas para participar en el remate “A viva voz” deberán acudir al auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ubicado en la calle Scipión Llona 350, Miraflores, a partir de las 10:00 a. m. Es importante mencionar que estos bienes fueron decomisados o declarados en extinción de dominio debido a su vinculación con delitos cometidos contra el Estado peruano. Por ello, te presentamos el paso a paso, compartido por el Gobierno, para participar en esta quinta puja:

Solicita las bases administrativas (LINK).

Cumple con los requisitos establecidos en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

Inscríbete como postor del 11 al 13 de noviembre del 2026 en la Subasta Pública de Vehículos n° 005-2026-JUS/PRONABI (LINK)

Entrega la documentación requerida en un sobre cerrado ante la mesa de partes del PRONABI, del 11 al 13 de noviembre de 2026 y espera el mensaje de confirmación.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LA SUNAT Y GANAR HASTA S/100 000?

A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria anunció que llevará a cabo un gran sorteo para aquellos que soliciten su Boleta de Venta Electrónica o Recibo por Honorarios Electrónico. Para participar, el proceso es sencillo, pues la Sunat indicó que, entre los requisitos, los participantes deben ser peruanos mayores de edad inscritos con DNI o ciudadanos extranjeros residentes que cuenten con carné de extranjería (CE) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Además, el comprobante debe estar registrado a nombre del participante, encontrarse vigente y haber sido emitido por un proveedor que no figure como Sujeto sin Capacidad Operativa (SSCO). Asimismo, se pueden registrar hasta tres comprobantes electrónicos por cada número de RUC del emisor y por cada fecha de emisión. Así, los interesados en concursar deberán ingresar sus datos personales en el Modulo del Participante (LINK) y seguir las instrucciones. A continuación, te presentamos los plazos y fecha del sorteo tanto en Lima como en provincias:

Sorteos Comprobantes válidos Registro Fecha de sorteo Publicación de ganadores Febrero 2027 01 nov 2026 al 31 ene 2027 01 nov 2026 al 02 feb 2027 16 de febrero de 2027 22 de febrero de 2027