Por Redacción EC

En Perú, el Programa Nacional de Bienes Incautados administra y gestiona los bienes incautados, decomisados o declarados en pérdida de dominio provenientes de actividades ilícitas, con el propósito de destinarlos al fortalecimiento de las entidades públicas y contribuir a la lucha contra la criminalidad. En ese contexto, el Pronabi anunció una nueva subasta pública de vehículos programada para este 23 de noviembre de 2026, en la que se ofrecerán más de 16 unidades. Este remate brindará a muchas personas inscritas la oportunidad de invertir y hacer realidad el sueño de adquirir un vehículo propio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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