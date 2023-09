¿Byron Castillo fue la razón por la que Gustavo Alfaro salió de la Selección de Ecuador? Entérate lo que dijo el DT argentino

Después de varios meses de la salida de Gustavo Alfaro al mando de la Selección de Ecuador, al parecer no se dio en los mejores términos posibles, tampoco como a la mayoría de hinchas les hubiera gustado, por todo el trabajo en La Tri. Por ello, el DT argentino decidió pronunciarse sobre su salida y manifestó su postura acerca del caso Byron Castillo.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO ALFARO SOBRE EL CASO BYRON CASTILLO EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR?

Gustavo Alfaro brindó una entrevista al medio argentino TyC Sports, en la cual el estratega argentino tomó la decisión de aclarar que su idea era llevar a Byron Castillo al Mundial de Qatar 2022, pero que debido a la postura de los directivos no se pudo concretar. También, reveló detalles de su polémica salida a la selección.

Respecto al fin de su ciclo, Alfaro narró: “Terminó bien con los jugadores y con el país, pero lamentablemente uno no se pudo poner de acuerdo para continuar. Existieron dos razones: una concreta y real, que fue que entre la posición de pagar y continuar y la de no pagar, eligieron la segunda. La segunda razón es más subjetiva, y es mi sensación de que no querían que continúe, y esta fue la manera que encontraron para conseguirlo. Tranquilamente podrían haberme dicho ‘hasta acá llegamos’ y yo hubiera estado muy agradecido”.

Asimismo, agregó sobre su interpretación personal ante los actos de la FEF: “Eso lo percibí antes de jugar el Mundial, con el tema de Byron Castillo. Algo se había roto, yo me negué a bajar a Byron, él tenía que ir a la Copa del Mundo, se lo merecía, y yo se lo dije a todos porque era mi postura, pero la decisión fue de la federación. Ese fue el principio del fin”.

El argentino destacó su vínculo con el plantel: “Para mí con lo de Byron se rompió. Yo no sería auténtico si no dijera lo que pienso, había asumido un compromiso con el plantel de que antes de que toquen a cualquier jugador yo iba a salir en defensa de lo entendía que era correcto. Por eso, más allá del fallo de FIFA, si el jugador era elegible para las eliminatorias, también lo era para la Copa del Mundo”.

Por último, el DT dejó un mensaje apoyando al lateral derecho: “Fue un momento muy duro. Byron tuvo mucha grandeza, habló en frente de sus compañeros, lo apoyamos y todos jugamos en honor a él. Yo no puedo cuestionar las decisiones que se toman, pero ahí comenzó todo”.

¿QUÉ FUE CON BYRON CASTILLO?

Como se recuerda, Byron Castillo jugó el Mundial Qatar 2022 con Ecuador. Actualmente, el lateral derecho de 24 años se encuentra en León, fue prestado por Pachuca hasta el 30/06/2024.