La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo a inicios de marzo el Examen de Admisión 2024-II con el objetivo de acoger a nuevos jóvenes talentos del país en diversas especialidades. Tal es el caso de quien hoy es oficialmente ‘cachimbo’ de la prestigiosa casa de estudios, y al ser entrevistado por Henry Spencer, relató su conmovedora historia a partir de recordar las veces que su madre fallecida le insistió para que estudiara y lograra ocupar una vacante académica. Te contamos los detalles, qué dijo exactamente, a qué carrera postuló en la ‘Decana de América’, y porqué conmovió a los internautas durante video viral de TikTok.

QUÉ DIJO ‘CACHIMBO’ DE LA UNMSM AL RECORDAR LAS VECES QUE SU MADRE FALLECIDA LE INSISTIÓ PARA QUE POSTULARA E INGRESARA

Conmovedoras historias de éxito y superación se esconden detrás de cada familia que tienen a algún integrante ‘cachimbo’ de la UNMSM, prestigiosa casa de estudios que a partir de este año acoge el talento de Stefano, el joven viral en redes sociales que conmovió a cientos de internautas tras recordar a su madre fallecida a inicios de la pandemia padecida por el Perú.

Luis Carlos Burneo como Henry Spencer estuvo en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria con motivo del Día de la Madre 2024, y el último de sus entrevistados fue quien más impacto generó en redes sociales luego de formularle la siguiente pregunta: “Qué te raya de tu mamá?”.

“Lo que me rayaba en su momento era que me recordaba todo el rato que ingrese a la universidad”, respondió Stefano con un tono melancólico que no pasó desapercibido para el creador de contenido, y se volvería viral tanto en Facebook como TikTok.

El joven ‘cachimbo’ de la UNMSM recuerda también que dichas veces ocurrieron durante la etapa escolar secundaria, y hoy que ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales “siento que cumplí su sueño”.

Finalmente, y en medio del conmovedor relato acerca de su madre fallecida hace 4 años aproximadamente, Stefano que a partir de 2024 estudiará Geografía, termina manifestando que si bien recuerda muy a menudo su insistencia que de cierta forma le molestaba, actualmente confiesa alegrarle haber cumplido con el deseo de verlo superarse académicamente.

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA APROBADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNMSM

Con miras al presente Año Fiscal 2024, el Gobierno ha establecido medidas extraordinarias en materia económica y financiera a través de un Decreto de Urgencia N° 006 que involucra tanto a entidades como empresas estatales, siendo la UNMSM una de las instituciones públicas cuya normativa vigente desde el 23 de marzo, estaría viéndose perjudicada, y por lo cual ha decidido aprobar declaratoria de emergencia.

Lo que se sabe al respecto es que el Consejo Universitario de la ‘Decana de América’ liderada por Jerí Ramón, resolvió publicar la Resolución Rectoral 005680 en respuesta al precepto que puntualmente fija medidas para “limitar gastos no críticos y uso eficiente de los recursos”.

“Se dispone que el gasto devengado a nivel de pliego para el Año Fiscal 2024, por toda fuente de financiamiento, no puede incrementarse en más del monto devengado al cierre del Año Fiscal 2023″, estipula el Poder Ejecutivo en materia de desembolsos vinculados a viajes, adquisición de uniformes, así como realización de seminarios, talleres, entre otros tipos de actividades similares que según la UNMSM perjudica el desarrollo académico de alumnos y docentes.

En ese sentido, la decisión tomada por el Consejo Universitaria el 16 de abril, resuelve declarar en emergencia a la prestigiosa e icónica casa de estudios porque “la referida norma legal no solo atenta contra la autonomía universitaria”, sino porque además dichas medidas impedirían el correcto funcionamiento de la continuidad de acciones asociadas a la formación profesional de estudiantes, investigación, extensión cultural y proyección social.

Cabe resaltar, que de acuerdo a declaraciones brindadas por Jerí Ramón, rectora de la UNMSM, el Gobierno está limitando el gasto público generado a partir del monto destinado en 2023, es decir, bajo una reducción ascendente a los S/38 millones.

JERÍ RAMÓN, RECTORA DE LA UNMSM, REACCIONA ANTE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO Y DECLARATORIA DE EMERGENCIA ACORDADA

A nivel estatal, la UNMSM ha levantado su voz de protesta ante las medidas extraordinarias dictaminadas por el Gobierno que limitan gastos no críticos por parte de instituciones públicas, y asimismo dispone que no se incremente el presupuesto con el cual se trabajó en 2023.

Tras el término de la última sesión ordinaria llevada a cabo por Consejo Universitario, Jerí Ramón, rectora de la ‘Decana de América’ hizo sentir su preocupación porque el ajuste presupuestal “nos limita el gasto de consumo de combustible y esto hace que los alumnos no puedan viajar a nivel nacional para hacer sus prácticas profesionales”, por ejemplo.

“La austeridad presupuestaria nos impide hacer un proyecto de desarrollo académico y de investigación”, continuó manifestando la representante legal de la UNMSM, toda vez que recuerda “Sanmarquinos para el Perú y el Mundo” como programa cuya sostenibilidad quedaría sin efecto “porque ya no se podrá salir” ni llevar a cabo pasantías, foros, ni talleres que sirven para intercambiar conocimientos y recibir capacitaciones.