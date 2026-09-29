Los animales presentan un nivel de hemoglobina de tres, por lo que se encuentran con anemia severa y necesitan con urgencia una transfusión de sangre | Foto: Asociación Incondicional
Los animales presentan un nivel de hemoglobina de tres, por lo que se encuentran con anemia severa y necesitan con urgencia una transfusión de sangre | Foto: Asociación Incondicional
Por Redacción EC

Dos cachorros fueron abandonados en un parque de Chorrillos y hallados en malas condiciones de salud, en la noche del sábado 26 de septiembre. Según informó la asociación Incondicional a El Comercio, los animales estaban infestados de pulgas y garrapatas, y no podían ponerse de pie debido a su extrema debilidad.