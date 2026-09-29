Dos cachorros fueron abandonados en un parque de Chorrillos y hallados en malas condiciones de salud, en la noche del sábado 26 de septiembre. Según informó la asociación Incondicional a El Comercio, los animales estaban infestados de pulgas y garrapatas, y no podían ponerse de pie debido a su extrema debilidad.
Dos cachorros fueron abandonados en un parque de Chorrillos y hallados en malas condiciones de salud, en la noche del sábado 26 de septiembre. Según informó la asociación Incondicional a El Comercio, los animales estaban infestados de pulgas y garrapatas, y no podían ponerse de pie debido a su extrema debilidad.
Luego de recibir el aviso, fueron llevados de inmediato a una veterinaria. Durante la evaluación, los especialistas detectaron que ambos perritos tenían fiebre y las mucosas completamente pálidas.
Fueron sometidos a un hemograma, pruebas de bioquímica y un descarte de hemoparásitos. Los resultados arrojaron que presentan un nivel de hemoglobina de tres, por lo que se encuentran con anemia severa y necesitan con urgencia una transfusión de sangre.
De acuerdo con la asociación Incondicional, los gastos por atenciones veterinarias y transfusiones ascienden a S/2.880. “Ahora mismo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salvarlos, pero necesitamos ayuda para poder cubrir la transfusión y los gastos veterinarios generados”, señaló.
¿Cómo puedes ayudar?
Si deseas colaborar para que estos dos perritos puedan mejorar su salud y su calidad de vida, puedes realizar una transferencia vía Yape o Plin al número 991 327 869, a nombre de Madeleine Trujillo, de la asociación Incondicional.
También puedes comunicarte por mensaje directo al Instagram @incondicional.pe. En caso no puedas donar, comparte esta publicación para que llegue a más personas.
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