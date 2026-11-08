Un enorme reptil de más de dos metros desató el pánico en un complejo residencial tras las intensas lluvias que azotaron el condado de Indian River. (Foto: Indian River County Sheriff's Office)
Un enorme reptil de más de dos metros desató el pánico en un complejo residencial tras las intensas lluvias que azotaron el condado de Indian River. (Foto: Indian River County Sheriff's Office)
Por Paolo Valdivia

Las recientes y violentas lluvias que azotaron el estado de Florida no solo dejaron calles anegadas y daños materiales, sino también un peligroso encuentro con la vida silvestre. Residentes del condado de Indian River vivieron momentos de auténtico pánico al descubrir un enorme caimán americano de más de dos metros de longitud merodeando libremente por el estacionamiento de un complejo residencial inundado.

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