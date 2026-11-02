Los limeños tendrán que estar atentos a las condiciones meteorológicas durante este lunes 2 de noviembre. Aunque la jornada estará marcada por una importante presencia de nubes, el panorama no será exactamente igual en todos los distritos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que los termómetros alcancen los 28 °C en determinados sectores de la capital, en medio de intervalos de sol que aparecerán conforme avance el día. A continuación te contaremos además qué nos espera para este mes que acaba de empezar y otros detalles importantes.

Lima tendrá una jornada con variaciones en la temperatura

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la capital comenzará el día bajo un ambiente predominantemente gris. Sin embargo, la cobertura de nubes no impedirá que algunos sectores reciban radiación solar durante varias horas. Este comportamiento estará acompañado de temperaturas que podrían generar una sensación más cálida, especialmente en las zonas alejadas del litoral.

En Lima Este, los primeros momentos del día estarán caracterizados por una atmósfera cubierta. No obstante, cerca del mediodía se espera una apertura entre las nubes que permitirá el ingreso de luz solar. Hacia el cierre de la tarde, el cielo volverá a presentar mayor concentración de nubosidad. En esta parte de la ciudad, la temperatura mínima rondará los 20 °C.

¿Qué condiciones se esperan en Lima Oeste y Callao?

Para los distritos de Lima Oeste y la provincia constitucional del Callao, el comportamiento atmosférico tendrá algunas semejanzas con el sector oriental. Durante las primeras horas predominará un cielo entre cubierto y nublado, mientras que por la tarde se abrirán espacios para la presencia del sol. Posteriormente, la cobertura de nubes volverá a incrementarse durante la noche.

En cuanto a los valores térmicos, estas localidades registrarán una mínima aproximada de 22 °C. La influencia marítima continuará siendo un factor importante en las condiciones del litoral, donde la nubosidad suele tener mayor protagonismo. Por ello, los habitantes podrían experimentar una jornada con momentos de claridad intercalados con periodos de cielo opaco.

¿Se esperan precipitaciones en la capital este 2 de noviembre?

Uno de los aspectos que genera interés entre quienes tienen actividades al aire libre es la posibilidad de que se presenten lluvias. Según los indicadores meteorológicos proporcionados, las probabilidades de precipitaciones serán bastante reducidas durante el lunes: apenas 7 % en el periodo diurno. Para las horas nocturnas, el porcentaje aumentará hasta el 25 %, aunque esto no representa una garantía de que ocurran lluvias.

Por otro lado, la cobertura nubosa alcanzará el 88 % durante el día y descenderá ligeramente al 81 % por la noche. El índice de radiación ultravioleta llegará a un nivel de 6, por lo que será conveniente mantener medidas de protección frente a la exposición solar. Asimismo, se estiman ráfagas de viento de hasta 18,5 kilómetros por hora tanto durante el día como en la noche.

¿Por qué Lima tiene un clima tan particular?

Las condiciones meteorológicas de la capital peruana responden a una combinación de factores geográficos y oceánicos. Aunque Lima se encuentra en una región tropical y a escasa altitud sobre el nivel del mar, no presenta las características cálidas y lluviosas que suelen asociarse con otras ciudades ubicadas en latitudes similares. Su cercanía al océano Pacífico y la influencia de la corriente de Humboldt desempeñan un papel determinante en este comportamiento.

A ello se suma la presencia de la cordillera de los Andes, cuya configuración geográfica contribuye a diferenciar las condiciones del litoral de aquellas que se presentan en las zonas orientales. En el departamento limeño se identifican hasta doce variedades climáticas, aunque destaca un ambiente árido y con escasa humedad, que comprende una parte importante de su territorio. Esta particularidad explica por qué la capital puede pasar de mañanas grises a tardes con brillo solar sin que ello implique necesariamente un cambio significativo en las condiciones generales de su clima.