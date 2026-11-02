Por Redacción EC

Los limeños tendrán que estar atentos a las condiciones meteorológicas durante este lunes 2 de noviembre. Aunque la jornada estará marcada por una importante presencia de nubes, el panorama no será exactamente igual en todos los distritos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que los termómetros alcancen los 28 °C en determinados sectores de la capital, en medio de intervalos de sol que aparecerán conforme avance el día. A continuación te contaremos además qué nos espera para este mes que acaba de empezar y otros detalles importantes.

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