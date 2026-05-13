Resumen

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El dolor y los problemas estomacales persistentes son síntomas de cáncer de ovario.
El dolor y los problemas estomacales persistentes son síntomas de cáncer de ovario.
Por Redacción EC

Tras el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de ovario y las recientes festividades por el mes de la madre, médicos especialistas enfatizaron la necesidad de realizar controles ginecológicos periódicos para prevenir enfermedades que presentan una alta tasa de mortalidad en el Perú.

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