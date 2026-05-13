Tras el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de ovario y las recientes festividades por el mes de la madre, médicos especialistas enfatizaron la necesidad de realizar controles ginecológicos periódicos para prevenir enfermedades que presentan una alta tasa de mortalidad en el Perú.

Según las cifras de Globocan 2022, aproximadamente siete mujeres fallecen cada día en el territorio nacional debido a cánceres ginecológicos, debido a que una gran parte de estos casos se detectan cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

Estos es lo que debes saber del cáncer de ovario. (Foto: IStock)

El cáncer de ovario es silencioso, y síntomas como dolor pélvico, hinchazón abdominal o cambios digestivos no deben ser ignorados, alerta el ginecólogo oncólogo Gerardo Campos Siccha.

El especialista indicó que una evaluación clínica oportuna es el factor determinante para establecer un diagnóstico que permita un tratamiento efectivo.

Por otro lado, Campos Siccha sostuvo que es frecuente observar cómo las madres de familia anteponen el bienestar de sus hijos y parientes por sobre su propio cuidado médico.