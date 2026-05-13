Tras el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de ovario y las recientes festividades por el mes de la madre, médicos especialistas enfatizaron la necesidad de realizar controles ginecológicos periódicos para prevenir enfermedades que presentan una alta tasa de mortalidad en el Perú.
Tras el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de ovario y las recientes festividades por el mes de la madre, médicos especialistas enfatizaron la necesidad de realizar controles ginecológicos periódicos para prevenir enfermedades que presentan una alta tasa de mortalidad en el Perú.
Según las cifras de Globocan 2022, aproximadamente siete mujeres fallecen cada día en el territorio nacional debido a cánceres ginecológicos, debido a que una gran parte de estos casos se detectan cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.