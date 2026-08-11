Por Christian Gambini

Con la mirada puesta en quienes buscan una nueva oportunidad laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MuniLima) inició la segunda etapa de 2026 de “Capacítate Lima”. La iniciativa pone a disposición 288 cursos técnico-productivos gratuitos dirigidos a mayores de 18 años que desean aprender un oficio, emprender o fortalecer un negocio en marcha. La oferta incluye gastronomía, confección textil, cosmetología, carpintería, mecánica de motocicletas y electricidad. Así, las aulas se convierten en espacios donde los participantes pueden adquirir herramientas para construir nuevas alternativas de ingresos.