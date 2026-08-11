Con la mirada puesta en quienes buscan una nueva oportunidad laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MuniLima) inició la segunda etapa de 2026 de “Capacítate Lima”. La iniciativa pone a disposición 288 cursos técnico-productivos gratuitos dirigidos a mayores de 18 años que desean aprender un oficio, emprender o fortalecer un negocio en marcha. La oferta incluye gastronomía, confección textil, cosmetología, carpintería, mecánica de motocicletas y electricidad. Así, las aulas se convierten en espacios donde los participantes pueden adquirir herramientas para construir nuevas alternativas de ingresos.

La propuesta municipal no se limita a la enseñanza práctica, pues también incorpora conocimientos de gestión empresarial, formalización, asistencia técnica y articulación comercial. El objetivo es que lo aprendido pueda convertirse en una herramienta concreta para mejorar las actividades económicas de los participantes. La convocatoria ofrece clases presenciales y virtuales, permitiendo que cada persona elija la modalidad que mejor se ajuste a su realidad. De esta manera, “Capacítate Lima” busca acercar la formación y el impulso al emprendimiento a más ciudadanos de la capital.

Conoce la manera de inscribirse a los cursos de “Capacítate Lima” se modalidad virtual o presencial

Quienes deseen formar parte de “Capacítate Lima” podrán elegir la modalidad de estudio que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad. Para acceder a los cursos virtuales, los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la Municipalidad de Lima en este link. Quienes opten por las clases presenciales también tendrán a su disposición un formulario específico para registrar su participación en este link. En ambos casos, será necesario consignar los datos solicitados y seguir las indicaciones establecidas.

Con esta nueva etapa, la comuna limeña busca acercar la capacitación técnica gratuita a más ciudadanos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico. La iniciativa apunta a que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en herramientas para generar autoempleo y mejorar los ingresos familiares. Asimismo, busca contribuir al fortalecimiento de pequeños negocios y emprendimientos que ya funcionan en distintos sectores de la capital. La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan aprender un oficio y convertirlo en una fuente de ingresos.

¿Quiénes pueden participar en “Capacítate Lima”? Además, se de cumplir unos requisitos importantes

“Capacítate Lima” abre sus puertas a los mayores de 18 años que viven en Lima Metropolitana y buscan convertir sus conocimientos o ideas en nuevas oportunidades. La convocatoria está pensada tanto para quienes cuentan con un emprendimiento como para aquellos que recién evalúan iniciar una actividad comercial. Entre los requisitos figura tener alguna habilidad, conocimiento o idea de negocio y mostrar interés en ponerla en marcha o fortalecerla. Así, la iniciativa busca alcanzar a emprendedores en distintas etapas de su camino.

Las clases de esta segunda etapa comenzaron el 10 de agosto de 2026, durante una jornada de lanzamiento realizada en la sede Los Rosales, en Ancón. Sin embargo, el inicio de las actividades no cerró las puertas a nuevos participantes. Las inscripciones permanecen abiertas para quienes deseen acceder a los cursos que todavía cuentan con disponibilidad. De esta manera, más vecinos de la capital pueden sumarse a una propuesta orientada a la capacitación y al desarrollo de sus emprendimientos.

Conoce los cursos que tiene “Capacítate Lima” en diferentes zonas de los distritos de Lima Metropolitana

Las opciones de “Capacítate Lima” están orientadas a oficios y actividades que pueden convertirse en una fuente de autoempleo o en el punto de partida de un nuevo negocio. Entre las alternativas destaca gastronomía y pastelería, una de las especialidades que reúne mayor interés entre los participantes. La oferta también incluye confección textil, cosmetología, carpintería en melamina, mecánica de motocicletas e instalaciones eléctricas. A ello se suman cursos de gestión empresarial y formalización, pensados para quienes buscan ordenar y hacer crecer sus actividades independientes.

La respuesta a esta convocatoria ya comienza a reflejarse en las cifras de inscritos. De acuerdo con la Municipalidad de Lima, 1.031 personas se han registrado hasta el momento para participar en esta segunda etapa del programa. Del total, 555 eligieron acudir a las capacitaciones en modalidad presencial, mientras que 476 optaron por desarrollar sus clases de manera virtual. Los números muestran el interés por acceder a herramientas que permitan fortalecer conocimientos y abrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.

Así se organizarán a los participantes del los cursos de oficios que brindará la Municipalidad de Lima

La preferencia de los participantes revela cuáles son los oficios que despiertan mayor interés en esta etapa de “Capacítate Lima”. Gastronomía encabeza la lista con 434 inscritos, seguida de confección textil, que reúne a 233 personas. Luego aparecen cosmetología, con 191 participantes; carpintería, con 94; y mecánica de motocicletas, con 42. Electricidad completa la relación con 37 inscritos interesados en adquirir nuevas habilidades.

La Municipalidad de Lima tiene como meta alcanzar a 10.000 participantes durante el 2026, mediante una propuesta centrada en el aprendizaje práctico y las demandas del mercado productivo. La capacitación busca que los beneficiarios puedan aprovechar lo aprendido en sus actividades económicas. Algunos podrán ampliar los servicios que ya ofrecen, mientras otros encontrarán herramientas para mejorar sus productos. Para quienes buscan emprender, los cursos también pueden representar el primer paso hacia nuevas oportunidades de negocio.