El aceite de oliva ocupa un lugar privilegiado en cualquier hogar y se convierte en un ingrediente indispensable para preparar innumerables platos. Sin embargo, entre los hábitos que se repiten a diario, no siempre se presta atención a la manera de conservarlo y utilizarlo. El cardiólogo Aurelio Rojas advierte sobre esos pequeños errores que pueden pasar desapercibidos en la cocina y afectar su aprovechamiento.

Con un mensaje directo, el especialista busca despertar conciencia sobre la importancia de cuidar este producto tan apreciado en la alimentación. “Si estás utilizando así el aceite de oliva, pues siento decirlo, pero lo estás haciendo mal. Por eso es algo que me gustaría enseñarte”, señala. Sus palabras ponen sobre la mesa una advertencia que invita a revisar las costumbres cotidianas, mientras recuerda el valor de este ingrediente para la salud cardiovascular: “El aceite es oro líquido, oro líquido para nuestro corazón”.

La conservación del aceite de oliva forma parte del cuidado del producto desde que se abre el envase

Desde el momento en que se destapa la botella, el aceite de oliva necesita ciertos cuidados para mantener intactas sus propiedades. El Consejo Oleícola Internacional recomienda protegerlo de la exposición a la luz, el contacto con el aire y las temperaturas elevadas, factores que pueden deteriorar su calidad con el paso del tiempo. Una precaución sencilla que comienza en la propia cocina y depende de los hábitos cotidianos.

El cardiólogo Aurelio Rojas insiste en que conservarlo correctamente no requiere grandes esfuerzos, sino prestar atención al lugar donde se guarda después de cada uso. “El calor, la luz y el oxígeno van haciendo que sus compuestos bioactivos se degraden”, advierte. Por ello, aconseja reservarlo en un espacio fresco y seco o, si no es posible mantenerlo alejado de la claridad, utilizar un recipiente opaco y bien cerrado.

Cuidado cuando se expone al calor de la cocina y permanece entre un uso y otro

Elegir un buen aceite de oliva es apenas el primer paso para preservar sus cualidades, pues el lugar donde se guarda entre cada preparación también juega un papel importante. En medio de las tareas de la cocina, dejar la botella cerca de los fogones parece una solución práctica, pero esa comodidad puede terminar perjudicando el producto. El cardiólogo Aurelio Rojas pone el foco en esta costumbre tan extendida en los hogares.

Con un llamado a prestar atención a los pequeños detalles, el especialista advierte que comprar un aceite de calidad pierde sentido si después no se conserva adecuadamente. “Así que comprar un buen aceite de oliva y luego no hacer esto no tiene mucho sentido. Y no quiero que desperdicies ni tu tiempo, ni el dinero, ni tu salud”, señala. A continuación, identifica el primer fallo que conviene evitar: “El primer error, y este es el más frecuente, es cocinar con el aceite justo al lado de los fogones”.

Abusamos del empleo en preparaciones calientes, más allá de las tostadas o las ensaladas

El cardiólogo Aurelio Rojas también pone la mirada en el uso del aceite de oliva virgen extra cuando las recetas exigen altas temperaturas. Aunque suele recomendarse consumirlo en crudo para aprovechar sus propiedades, el especialista recuerda que no es necesario limitarlo a ensaladas o tostadas. Su presencia en los fogones también puede formar parte de una alimentación saludable, gracias a su composición y su resistencia al calor.

Al explicar sus ventajas, Rojas destaca la abundancia de ácido oleico y su elevado punto de humo como características que favorecen su utilización en la cocina. “Y el segundo error, y este es el más grave, es que a pesar de que los mejores beneficios para nuestra salud es utilizar el aceite de oliva virgen extra en crudo, también sigue siendo una de las mejores grasas para cocinar”, sostiene. Además, señala que, frente a las grasas de origen animal, puede ofrecer mejores resultados en el perfil lipídico y los indicadores de inflamación, según la evidencia científica que menciona.

Que sea saludable no significa que haya que utilizarlo sin medida. Una cucharada aporta 120 kca

En medio de la preparación de los alimentos, el cardiólogo Aurelio Rojas recuerda que incluso el aceite de oliva requiere ciertas precauciones cuando se expone al fuego. Su consejo es evitar que alcance temperaturas tan elevadas que comience a desprender humo, pues ese cambio indica un calentamiento excesivo. “Eso sí, es importante evitar calentarlo demasiado, que no humee. Y si lo has hecho, evita reutilizarlo”, advierte el especialista, quien también relaciona su consumo con los hábitos tradicionales de los países mediterráneos.

Pero los cuidados no terminan cuando se apaga la cocina, ya que la cantidad utilizada también influye en el equilibrio de la alimentación. Aunque el aceite de oliva destaca por sus propiedades saludables, su aporte calórico exige moderación tanto al preparar los platos como al aderezarlos. “Que sea saludable no significa que haya que utilizarlo sin medida. Una cucharada de aceite de oliva aporta aproximadamente 120 kcal”, explica Rojas, invitando a disfrutar de sus beneficios sin perder de vista las porciones.

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