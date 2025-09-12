El fallecimiento del periodista Jaime Chincha, ocurrido el pasado 7 de septiembre a causa de un paro cardíaco, ha generado un profundo pesar en el mundo de la comunicación y el espectáculo peruano. Entre las múltiples muestras de afecto, destacó la del humorista Carlos Álvarez, quien expresó la tristeza que lo embarga al perder a un compañero con el que compartió no solo espacios televisivos, sino también una amistad sincera.

El comediante, reconocido por sus imitaciones políticas y sociales, utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje a Chincha con un mensaje cargado de nostalgia y afecto. Además, recordó los momentos en los que el periodista celebraba sus parodias, demostrando siempre un carácter amable y buen sentido del humor. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO SE DESPIDIÓ CARLOS ÁLVAREZ DE SU AMIGO PERIODISTA?

Carlos Álvarez compartió en sus plataformas digitales un mensaje donde dejó ver el vacío que le deja la partida de Jaime Chincha. En su publicación escribió: “Descansa en paz querido amigo. Quedó nuestra entrevista pendiente. Vuela alto”. Acompañó estas palabras con un recuerdo especial: una imitación televisiva que solía realizar de Chincha, y que se convirtió en un gesto de complicidad entre ambos.

El humorista señaló que el comunicador jamás tomó a mal estas caracterizaciones, sino que, al contrario, las disfrutaba. “Jamás se molestó por su imitación, más bien estaba contento por la imitación que le realicé. Vuela alto Jaime, un abrazo grande donde estés”, expresó Álvarez, dejando en claro la admiración y cariño que sentía hacia su colega.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FALLECIMIENTO DE JAIME CHINCHA?

El periodista de 48 años perdió la vida en su vivienda ubicada en Miraflores el domingo 7 de septiembre. Fue encontrado sin signos vitales por agentes de la Comisaría de Miraflores tras una alerta recibida en horas de la mañana. De acuerdo con el reporte médico inicial, la causa oficial fue insuficiencia cardíaca no especificada, descartando indicios de violencia en el lugar.

Sin embargo, el proceso generó cierta polémica. El médico que firmó el certificado de defunción reconoció que nunca había tratado a Chincha y que elaboró el documento a pedido de un familiar a través de una funeraria. Esta irregularidad fue reportada a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que finalmente decidió no abrir investigación preliminar ni realizar necropsia, al no hallar elementos que sugirieran un hecho distinto a una muerte natural, según recoge Infobae.

Jaime Chincha falleció el 7 de setiembre en su vivienda de Miraflores. (Allengino Quintana / @gec)

¿CUÁL ES EL FUTURO DE CARLOS ÁLVAREZ?

En medio de la conmoción por la partida de su amigo, Carlos Álvarez también se refirió a su propio camino profesional. Con más de 40 años en la escena artística, confesó que su show “El candidato soy yo” podría convertirse en su última función, ya que evalúa dar el salto a la política. “Tendría que dejar mi labor artística, cosa que me llena de nostalgia. ‘El candidato soy yo’ podría marcar un antes y un después en mi vida”, afirmó el comediante.

El artista precisó que será en diciembre cuando tenga una decisión más clara, debido a que en esa fecha los partidos proclamarán oficialmente a sus candidatos presidenciales. Hasta entonces, dijo que analizará cómo combinar su vocación artística con un eventual compromiso político, lo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera.