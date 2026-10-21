El fútbol peruano no solo se vive dentro de las canchas, sino también a través de las bromas, las indirectas y las rivalidades que protagonizan sus propios hinchas. Esta vez, Carlos Vílchez se convirtió en el centro de atención tras participar en el programa ¿Qué puede salir mal? de La Sustancia, donde dejó un comentario que despertó las interpretaciones de los aficionados. El popular cómico, conocido por su amor confeso por Alianza Lima, salió en defensa de una de las tradiciones más representativas del conjunto blanquiazul durante octubre: el uso de la camiseta morada. Sin mencionar directamente a su eterno rival, Universitario de Deportes, el artista lanzó una frase que muchos interpretaron como una provocación dirigida al cuadro crema y que promete generar reacciones entre los seguidores de ambos equipos.

Carlos Vílchez y su mensaje en defensa de Alianza Lima

Durante la conversación, el humorista no dudó en sacar a relucir su pasión por el conjunto íntimo. Con el estilo directo y desenfadado que lo caracteriza, pidió que se respetara una tradición vinculada a la indumentaria del equipo victoriano durante el mes del Señor de los Milagros.

“Voy a pedir un favor bien grande. Alianza Lima es el único equipo que tiene la camiseta morada en octubre, no se pueden copiar”, manifestó Vílchez, dejando en claro su postura sobre el uso de este color en una época especialmente significativa para la institución blanquiazul.

¿La indirecta de Carlos Vílchez fue para Universitario?

Aunque evitó mencionar directamente a otro club, el comediante acompañó su comentario con una frase que despertó las interpretaciones de los aficionados. “No digo nombres, no puedes hacerlo. No lo has hecho nunca”, agregó durante la entrevista, en unas palabras que fueron interpretadas como una indirecta dirigida a Universitario de Deportes.

La rivalidad entre Alianza Lima y Universitario convierte cualquier comentario de este tipo en motivo de debate entre sus seguidores. Sin embargo, Vílchez prefirió mantener el misterio y no pronunciar el nombre del equipo al que aparentemente iba dirigido su mensaje, dejando que fueran los propios hinchas quienes sacaran sus conclusiones.

La camiseta morada, una tradición blanquiazul en octubre

El color morado tiene un significado especial para Alianza Lima, que tradicionalmente incorpora esta tonalidad a su indumentaria durante octubre, mes en el que se conmemora al Señor de los Milagros. Esta costumbre forma parte de la identidad del club y está profundamente relacionada con una de las expresiones religiosas más importantes del Perú.

Por ello, la vestimenta morada no representa únicamente una variación estética para los aficionados blanquiazules. También simboliza una tradición que se repite cada año y que acompaña al equipo durante un periodo cargado de significado cultural y religioso.

El comentario que puede encender el debate entre los hinchas

Las declaraciones de Vílchez suman un nuevo episodio al intercambio de indirectas que suele rodear a los dos clubes más populares del fútbol peruano. La identificación del cómico con Alianza Lima es conocida, por lo que sus palabras no tardaron en llamar la atención por el tono con el que defendió una de las costumbres del conjunto victoriano.

Aunque no dio nombres, su intervención dejó abierta la conversación entre los seguidores de ambos equipos. Una vez más, la rivalidad futbolística encontró espacio fuera de las canchas, esta vez a través del humor y de una tradición que cada octubre vuelve a colocar la camiseta morada de Alianza Lima en el centro de la atención.