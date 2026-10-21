Por Redacción EC

El fútbol peruano no solo se vive dentro de las canchas, sino también a través de las bromas, las indirectas y las rivalidades que protagonizan sus propios hinchas. Esta vez, Carlos Vílchez se convirtió en el centro de atención tras participar en el programa ¿Qué puede salir mal? de La Sustancia, donde dejó un comentario que despertó las interpretaciones de los aficionados. El popular cómico, conocido por su amor confeso por Alianza Lima, salió en defensa de una de las tradiciones más representativas del conjunto blanquiazul durante octubre: el uso de la camiseta morada. Sin mencionar directamente a su eterno rival, Universitario de Deportes, el artista lanzó una frase que muchos interpretaron como una provocación dirigida al cuadro crema y que promete generar reacciones entre los seguidores de ambos equipos.