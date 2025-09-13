Por lo general, millones de personas en el mundo se movilizan a través de aerolíneas y una amplia red de aeropuertos. De hecho, estos vuelos constituyen la principal alternativa de transporte ágil y seguro tanto para pasajeros como para mercancías, ya sea en modalidad regular, con o sin escalas, chárter o de bajo costo. Sin embargo, en los últimos días, un viaje de larga distancia ha llamado la atención de los seguidores en las redes sociales, principalmente porque tendrá como punto de partida un país en Sudamérica con llegada a una región opuesta del planeta. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA TENDRÁ EL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Luego de que la aviación comercial impulsara diversas rutas que superan las 16 horas de vuelo, recientemente se anunció que se iniciará una conexión entre Shanghái (China) y Buenos Aires (Argentina), a través de China Eastern Airlines. Este vuelo tendrá una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda y recorrerá cerca de 19.681 kilómetros, alcanzando aproximadamente 29 horas sobre el cielo.

Y es que, esta ruta presenta una marcada diferencia en sus tiempos de recorrido, es decir, mientras que el vuelo desde China hacia Argentina tomará alrededor de 25 horas y 30 minutos, el retorno se extenderá hasta las 29 horas, consolidándose así como el vuelo directo más largo del mundo en operación actualmente. Cabe mencionar que, pese a que el avión hará una parada técnica en Auckland, los pasajeros no tendrán la necesidad de salir de la nave, por lo que se considera un vuelo directo y sin escalas.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Según medios locales, los aviones Boeing 777-300ER, distribuidos en First Class, 52 asientos en Business y 258 en Economy, serán los encargados de transportar a cientos de pasajeros todas las semanas durante esta ruta. Por su parte, la elección de Auckland como escala obedece a una modificación en la normativa migratoria que entrará en vigor en noviembre de 2025.

En cuanto al precio del pasaje, estos bordean los 1 983 dólares para viajar desde Buenos Aires a Shanghái, mientras que 1 746 dólares corresponde al trayecto de regreso. Finalmente, Wang Zhiqing, presidente de la aerolínea China Eastern, indicó que esta nueva ruta integra “un paso clave en la expansión global” de la compañía y un “puente esencial para el intercambio económico y cultural” entre ambos países y continentes.