La historia de los perros y los seres humanos comenzó hace miles de años, cuando estos animales se convirtieron probablemente en los primeros en ser domesticados, hace al menos 15, 000 años, aunque algunas investigaciones sitúan ese encuentro en épocas mucho más remotas. Desde entonces, ambas especies construyeron un vínculo que trascendió la convivencia y se fortaleció con el paso del tiempo, entre muestras de afecto, protección y cooperación que marcaron su historia compartida.

Esa conexión se refleja en la lealtad con la que reconocen y buscan a sus dueños, así como en las demostraciones de cariño a través del contacto físico y el movimiento de sus colas. Durante siglos también protegieron hogares, cuidaron rebaños y acompañaron labores de caza, pastoreo y transporte. Su capacidad para interpretar gestos y tonos de voz fortaleció aún más esa relación, hasta convertirlos, en la actualidad, en compañeros inseparables y miembros de millones de familias.

Los perros tienen la capacidad para percibir los estados emocionales de las personas

A veces, basta con que un perro se acerque en silencio y permanezca al lado de alguien para revelar que su comportamiento esconde algo más que una simple costumbre. Según explica el reconocido adiestrador César Millán, de 57 años, estos animales tienen una particular capacidad para percibir los estados emocionales de las personas, incluso aquellos que no expresan con palabras.

De acuerdo con Millán, los perros pueden identificar señales de tristeza, frustración, confusión, aburrimiento e incluso pereza en sus compañeros humanos. Esta sensibilidad no surge por casualidad, sino de una observación permanente de los comportamientos y cambios que ocurren a su alrededor. Así, mientras parecen descansar o caminar por la casa, permanecen atentos a cada señal de quienes forman parte de su entorno.

¿Por qué los perros tienen sensibilidad frente a las emociones humanas y cuál es su origen?

La sensibilidad de los perros frente a las emociones humanas no es una casualidad ni un comportamiento que hayan desarrollado por capricho. Se trata de una capacidad que tiene raíces en su propia evolución y que se fortaleció durante miles de años de convivencia con las personas. En ese largo proceso, aprendieron a observar y reconocer las señales que revelaban el estado de ánimo de quienes los rodeaban.

Con el paso de las generaciones, aquellos animales que lograban interpretar mejor las emociones de sus familias tuvieron mayores posibilidades de adaptarse y sobrevivir. Esa habilidad representó una ventaja que se transmitió a sus descendientes, consolidando una conexión especial entre ambas especies. Así, lo que hoy parece un gesto espontáneo de sensibilidad tiene detrás una larga historia de evolución y convivencia.

Los perros como mascota vigilan el tono de voz, la postura del cuerpo, los gestos del rostro

Para comprender lo que siente su dueño, un perro no necesita escuchar explicaciones ni recibir indicaciones. Según el adiestrador, estos animales observan atentamente cada detalle del comportamiento humano: desde el tono de voz y la postura corporal hasta los gestos del rostro, especialmente los que se producen alrededor de los ojos. También permanecen atentos a cualquier modificación en las rutinas cotidianas.

A partir de esas pequeñas señales, son capaces de reconocer cuándo una persona atraviesa un momento difícil y adaptar su comportamiento sin que nadie se los enseñe. En ocasiones, pueden acercarse, permanecer a su lado o buscar contacto físico, como si entendieran que necesitan compañía. Una reacción espontánea que demuestra hasta qué punto están atentos a las emociones de quienes los rodean.

La ciencia explica la conexión entre perros y seres humanos según las expresiones que identifican

La ciencia también ha puesto la mirada en esta particular conexión entre perros y seres humanos. Una investigación de la Universidad de Helsinki examinó cómo estos animales observan los rostros de las personas y de otros perros. Los resultados mostraron que prestan especial atención a los ojos y modifican su comportamiento de acuerdo con las expresiones que identifican.

El estudio también encontró que, cuando se enfrentan a gestos amenazantes, suelen desviar la mirada como una forma de apaciguar la situación. Esta reacción no sería casual, sino que estaría relacionada con siglos de adaptación a la convivencia con los seres humanos. Una evidencia más de cómo estos animales desarrollaron habilidades para interpretar las señales de quienes comparten su vida.