Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese contexto, el entrenador canino César Millán destacó el vínculo que suele existir entre los perros y sus dueños, el cual contribuye al bienestar de estos animales. Sin embargo, desde su punto de vista el comportamiento de los canes puede revelar señales del entorno que suelen pasar inadvertidas para las personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE CÉSAR MILLÁN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PERROS EN LOS HOGARES?

En una entrevista con el neurocientífico Andrew Huberman, el entrenador canino César Millán señaló que el comportamiento de los perros puede revelar aspectos de su entorno y de la relación con sus cuidadores. Según explicó, observar su lenguaje corporal y sus reacciones ayuda a identificar las causas de conductas como los ladridos constantes, los tirones de correa o los destrozos en casa, antes de intentar corregirlas.

♬ original sound - Cesar Millan @imcesarmillan ENERGÍA... todo empieza por nuestra energía. Nuestros perros y cualquier animal nos escucharán y entenderán, pero antes de eso empecemos controlando y sintiendo nuestra energía. Escucha ya el nuevo episodio de #BetterHumansBetterPlanet

Asimismo, el mexicano destacó la importancia de la calma, la paciencia y los límites claros en la educación canina. Por ello, el entrenador instó a identificar las causas de cada conducta, reforzar los comportamientos tranquilos y mantener normas coherentes. Así, Millán resaltó la influencia del lenguaje corporal de los dueños, el ejercicio y las rutinas adaptadas a las necesidades de cada perro, conforme comparte Radio Mitre.

¿QUÉ RECOMENDÓ CÉSAR MILLÁN SOBRE CÓMO BRINDAR AFECTO A LOS PERROS CALLEJEROS?

En una publicación de Bunko, el entrenador canino César Millán considera que los perros callejeros necesitan cariño, paciencia y comprensión para adaptarse a un nuevo hogar. Desde su perspectiva, la llegada a una vivienda debe ser gradual y respetar el comportamiento y las necesidades de cada animal. Por ello, destaca que la actitud de los cuidadores es fundamental en esta etapa para generar confianza, seguridad y favorecer una convivencia armoniosa y sana entre los habitantes. “Rehabilito perros, adiestro personas”, indica

Asimismo, el adiestrador sostiene que educar a un perro de la calle no significa imponer autoridad, sino comprender sus necesidades y asumir la responsabilidad de su cuidado. Inclusive, destaca que la convivencia entre canes y niños requiere la supervisión de los adultos, quienes deben enseñarles a interactuar de manera segura. Aunque, cuestiona los prejuicios sobre determinadas razas y resalta la importancia de la conducta del animal y la responsabilidad de sus dueños, conforme comparte el medio Clarín.