Por Redacción EC

Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese contexto, el entrenador canino César Millán destacó el vínculo que suele existir entre los perros y sus dueños, el cual contribuye al bienestar de estos animales. Sin embargo, desde su punto de vista el comportamiento de los canes puede revelar señales del entorno que suelen pasar inadvertidas para las personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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