Así como los torneos sudamericanos, la fase de grupos del torneo más importante en Europa, también, ha entrado a su recta más decisiva. Clubes como Barcelona FC pueden quedar eliminados de la Champions League en esta jornada 5, y otros consolidar y asegurar su primer lugar como el Real Madrid y Manchester City. Revisa la programación completa, y demás detalles sobre la penúltima jornada.

CHAMPIONS LEAGUE : ¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS MÁS ATRACTIVOS QUE SE JUGARÁN DURANTE LA JORNADA 5?

La lucha por el liderato mantendrá expectantes a los hinchas de varios clubes durante la jornada 5 de la Champions League.

Entre los partidos más atractivos de la penúltima fecha figuran el Leipzig vs. Real Madrid en el Red Bull Arena.

Por el Grupo F, al conjunto ‘merengue’ solo le bastará un empate para afianzarse como el número 1 de su zona de clasificación a los octavos de final, aunque sin duda buscarán una victoria que los coloque como uno de los mejores primeros de la fase de grupos.

En tanto, los alemanes son perseguidos por el sorprendente Shaktar ucraniano.

Leipzig con 6 unidades puede asegurar el 2do. lugar si derrota a Real Madrid, pero de no conseguirlo aún tendrá su última chance cuando visite seguramente el Pepsi Arena de Polonia.

La Champions League puede ser testigo de otra eliminación blaugrana en primera ronda.

FC Barcelona pende de un milagro para acceder a 8vos. de final, y no solamente por su rival, sino porque el Inter recibe al colero del Grupo C, y siguiendo la lógica debería terminar ganando el compromiso.

Esto último obliga a los culé a ganarle al Bayern Munich en el Camp Nou sí o sí.

Un empate podría significar su segunda eliminación consecutiva y clasificación a los octavos de final, pero de la Europa League.

Otro de los juegos atractivos de esta jornada 5 se disputará en el Signal Iduna.

Borussia Dortmund será local ante Manchester City, y enfrentará a Haaland en busca de igualarlos en la cima con 10 puntos.

A falta de una jornada, los dirigidos por el ‘Pep’ Guardiola podrán garantizar la primera ubicación del Grupo G si derrotan al Borussia, y en la jornada 6 vencen al Sevilla de Sampaoli para terminar de consolidarse con casi puntaje perfecto.

CHAMPIONS LEAGUE : ¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUGARÁ LA JORNADA DEL MARTES 25 DE OCTUBRE?

La penúltima jornada de la Champions League, también, tiene programado partidos en grupos parejos como en el que se ubican Chelsea y AC Milan.

Los ingleses lideran el Grupo E, y con un triunfo en Austria terminarán como líderes pase lo que pase en la jornada 6. Salzburg tiene 6 puntos, y también tiene chances de clasificar a los octavos de final.

En tanto, los rossoneros se jugarán la vida en el Maksimir de Croacia.

Por el Grupo H, Juventus buscará la heroica cuando visite a Benfica. Un empate en el Da Luz consumará su eliminación de la Champions League.

Repasemos la programación completa de la jornada 5 que se disputará el martes 25/10:

- Hora 11.45 a.m.

Salzburg vs. Chelsea / Sevilla vs. Copenhague

- Hora 2 p.m.

PSG vs. Maccabi Haifa / Borussia Dortmund vs. Manchester City

Dinamo Zagreb vs. AC Milan / Benfica vs. Juventus

Celtic vs. Shaktar / Leipzig vs. Real Madrid

CHAMPIONS LEAGUE : ¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUGARÁ LA JORNADA DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE?

El Grupo C se definirá en esta jornada 5 con el FC Barcelona vs. Bayern Munich, y el Inter vs. Viktoria Plzen.

Asimismo, el Atlético del ‘Cholo’ Simeone está obligado a vencer al Leverkusen de Xabi Alonso, y esperar que el 2do. del Grupo B, Porto, no gane en Bélgica para definir la primera ronda en el Dragao por la última fecha.

Napoli, por su parte, enfrentará a Rangers buscando continuar con la senda victoriosa que los posiciona como punteros en Serie A, y Champions.

Revisemos el cronograma de juegos de la jornada 5 que se llevarán a cabo el miércoles 26/10:

- Hora 11.45 a.m.

Inter vs. Viktoria Plzen / Brujas vs. Porto

- Hora 2 p.m.

Eintracht vs. Marsella / FC Barcelona vs. Bayern Munich

Ajax vs. Liverpool / Atlético Madrid vs. Leverkusen

Tottenham vs. Sporting Lisboa / Napoli vs. Rangers