La “Noche Eterna” de Universitario de Deportes fue un evento celebrado en el Estadio Monumental “U” Marathon que conmemoraba los 100 años de vida institucional del equipo crema y que dejó recuerdos inolvidables para los seguidores del club. En medio de la celebración, hubo una situación particular captó la atención de todos los presentes. Hablamos del momento en que empezó a nombrarse a históricos jugadores que vistieron la camiseta merengue y se mencionó el nombre de José Guillermo del Solar, conocido popularmente como ‘Chemo’. Si bien el exfutbolista no estuvo presente en la velada, el hecho de que su figura haya sido mencionada no pasó desaparcibida por los hinchas, quienes no dudaron en tener una reacción más que positiva. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS DE LA “U” CUANDO MENCIONARON EL NOMBRE DE CHEMO DEL SOLAR EN LA FIESTA DEL CENTENARIO?

A pesar de su ausencia en la “Noche Eterna” debido a compromisos laborales, José ‘Chemo’ Del Solar fue homenajeado de manera especial mostró su aprecio a Chemo del Solar cuando fue mencionado por Jean Ferrari, el administrador actual del club. Aunque el excentrocampista estuvo ausente en el evento por compromisos laborales, los hinchas expresaron su entusiasmo y admiración hacia él con una ovación prolongada, marcada por aplausos y vítores, demostrando el cariño y respeto que aún le profesan.

Su ovación incluso fue más extensa en comparación con la de otros exjugadores, como de Eduardo Rey Muñoz, Germán Leguía, Juan Carlos Oblitas, Roberto Martínez, Osvaldo Cachito Ramírez, Miguel Seminario e incluso de José Luis ‘El Puma’ Carranza.

Chemo del Solar, uno de los más ovacionados en el centenario de Universitario.pic.twitter.com/QJJ6g3sLCx — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) August 7, 2024

La reacción de los fanáticos hacia Chemo del Solar es muy notable especialmente si se tiene en cuenta que había un sector de la hinchada con un cierto resentimiento hacia él. Como se recuerda, años atrás llegó a ser director técnico de Sporting Cristal, lo cual causó cierto malestar entre los seguidores de Universitario, quienes percibieron su cambio de bando como una traición. Sin embargo, el reconocimiento y la ovación en el Centenario sugieren que estas tensiones han sido superadas, señalando una reconciliación entre el exfutbolista y la afición que lo aclamó en esta significativa celebración.

¿CÓMO FUE LA CELEBRACIÓN DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL AÑO DE SU CENTENARIO?

Debido a la celebración de sus 100 años de vida institucional, Universitario de Deportes preparó diversas actividades para celebrar este hecho histórico del club. Principalmente, llevó a cabo “La Noche Eterna”, evento que comenzó el martes 6 de agosto a partir de las 7 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon, donde miles de hinchas se reunieron para esperar hasta la medianoche para recibir el centenario, que se celebra este 7 de agosto.

Este evento no solo contó con la presencia del primer equipo masculino, sino también del elenco femenino y de otras disciplinas. Asimismo, leyendas del club también hicieron acto de presencia en esa noche.

Por otro lado, también se presenció la actuación de distintas bandas musicales y artistas invitados, como Los Auténticos Decadentes, Gian Marco, Marisol, Bacanos y Los Rabanes. La animación de la celebración estuvo a cargo de los reconocidos periodistas argentinos Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky.

¿CUÁL FUE LA SORPRESA DE LA FIFA PARA LOS HINCHAS EN LA NOCHE DEL CENTENARIO?

En medio de la noche del festejo por el Centenario de Universitario de Deportes, hubo un gesto especial por parte de la FIFA que sorprendió a los hinchas: el club recibió un saludo inesperado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En su mensaje, Infantino destacó la importancia de Universitario no solo como una gran institución peruana, sino también como un equipo relevante a nivel sudamericano, resaltando sus 27 títulos y su histórico logro de ser el primer equipo peruano en alcanzar la final de la Copa Libertadores en 1972.

El reconocimiento de Infantino agregó un toque internacional a las festividades, subrayando la importancia de Universitario en el ámbito futbolístico. Su felicitación no solo honró los logros pasados del club, sino que también celebró su impacto en la historia del fútbol peruano y sudamericano, ofreciendo a los seguidores una gratificante muestra de aprecio desde la máxima autoridad del fútbol mundial.