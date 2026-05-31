Por Redacción EC

La empresa china CRRC Corporation Limited ha desarrollado una nueva flota de trenes eléctricos de última generación, uno de los proyectos de infraestructura de transporte más importantes que actualmente se ejecutan en América Latina. La iniciativa contempla el envío de 20 unidades ferroviarias que reforzarán el sistema de transporte masivo en esta ciudad y contribuirán al avance de una red que aspira a convertirse en una de las más extensas de la región. Los nuevos trenes incorporan tecnología de operación automática, sistemas inteligentes de señalización y propulsión completamente eléctrica, características orientadas a mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del servicio. Cada formación contará con seis vagones y estará diseñada para movilizar a miles de pasajeros diariamente, reduciendo los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la conectividad urbana en una de las ciudades más pobladas de Sudamérica.