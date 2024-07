Un nuevo capítulo del vínculo entre Christian Cueva y Pamela Franco ha salido a la luz. Luego de que se especulara de que el futbolista estuvo en la fiesta del cumpleaños de la cantante y el propio jugador emitiera un comunicado anunciando su separación de su aún esposa Pamela López, Magaly Medina reveló en su programa de espectáculos que el volante nacional habría estado recientemente en el departamento de la cumbiambera. Toda esta situación ha captado la atención del público, quienes siguen de cerca los detalles de este escándalo que involucra a figuras conocidas del espectáculo y el deporte nacional.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ MAGALY MEDINA SOBRE EL ENCUENTRO DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

En la emisión del 3 de julio de su programa “Magaly TV La Firme”, la popular ‘Urraca’ aseguró que ese mismo día Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron juntos en la casa de la cantante. Si bien desconoce la hora exacta del encuentro, la periodista aseguró tener fundamentos que confirmarían tal información. Asimismo, Medina enfatizó que otros medios de comunicación también tenían este dato, pero que trataron el tema sin rigor.

“Es una información que no solo está en mi programa, algunos lo han dicho con mucha ligereza, otros con fuentes mejor informadas, pero nosotros sí tenemos razones que indicarían que Cueva y Pamela, el día de hoy, no sé a qué hora anoche, no sé si en la mañana, pero hoy han estado juntos o están juntos en la casa de Pamela Franco”, reveló la conductora de televisión.

Explayando su información, Magaly indicó que Pamela Franco tenía pensado viajar a Trujillo, pero algo ocurrió que sus planes se vieron modificados y nunca llegó al aeropuerto, según recoge Infobae Perú.

“Quizá era su plan B, festejar su fiesta acá y se iba a Trujillo a un segundo festejo, pero nunca llegó al vuelo. Nuestras fuentes bien informadas, ya hemos cotejado diferentes fuentes es que él estaría en su casa, no sabemos si sigue ahí. Todas las cámaras de TV han estado ahí desde temprano, esperando que salga, de que estaba ahí...”, señaló Medina.

Tras revelar todos estos detalles, Medina aseguró que su información brindada no podría ser negada por la expareja de Christian Domínguez. “Ella no podrá negarlo, todas las cámaras están esperando evidencia de su presencia”, sostuvo.

¿PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA MANTIENEN UNA RELACIÓN?

De acuerdo al reconocido influencer Ric La Torre, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva no es algo nuevo, pues ya estaría consolidada desde hace un tiempo. En esta línea, el influencer sugirió de manera indirecta que Pamela López, la actual esposa del futbolista, era la única persona que no había estado al tanto del romance entre ambas figuras públicas.

“La data que me sueltan es que la parejita de la cantante de cumbia y el futbolista ya andaría consolidada hace tiempo y la única que no se habría dado cuenta es la que hoy le gusta compartir versículos bíblicos”, señaló el influencer.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ACTUAL DE CHRISTIAN CUEVA Y SU AÚN ESPOSA PAMELA LÓPEZ?

Luego de que su auto fuera visto en la casa de Pamela Franco en su cumpleaños, Christian Cueva emitió un comunicado en el que confirmó que se encuentra separado de su esposa, Pamela López, tras más de 12 años de matrimonio.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa, de común acuerdo, sin compartir hogar”, señaló el futbolista en el mensaje publicado en Instagram.

A pesar del comunicado, la conductora de “América Hoy”, Brunella Horna, salió al frente para desmentir al futbolista, asegurando que Pamela López niega haber estado separada del volante nacional y se encuentra destrozada por el escándalo de Cueva con Pamela Franco, especialmente cuando se encontraban intentando reavivar el amor.