Pamela Franco ha alborotado las redes sociales con la publicación de distintos vídeos que muchos interpretan como indirectas para Christian Domínguez y Karla Tarazona. Esta situación no fue ajena para el líder de la “Gran Orquesta Internacional”, quien compartió todo lo que sabe sobre las acciones de su expareja en una exclusiva entrevista con un medio local.

Cuestionado sobre si algunos de los vídeos de la cantante estaban dirigidos hacia él, el conductor de ‘Préndete’ negó dicha posibilidad. Sin embargo, su actitud cambió radicalmente cuando se le preguntó si esos mismos clips podrían ser indirectas dirigidas a Karla Tarazona. Ante esta pregunta directa, Domínguez compartió una respuesta que ha generado muchas especulaciones.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ A PAMELA FRANCO?

En medio de los rumores de reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, Pamela Franco publicó un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a la conductora de televisión. Ante este escenario, el cumbiambero salió al frente para aclarar que los videos o publicaciones de la artista no estaban dirigidos hacia él.

En esta línea, explicó que previamente habían conversado sobre este tema para despejar las especulaciones que estaban circulando. “Ella grabó tantos desde hace ya varios meses. Me han preguntado desde que empezó y te voy a responder lo mismo que siempre contesto: no son para mí (...) le pregunté si esos TikToks eran para mí y me respondió que esté tranquilo, que nada de lo que hace en redes es para mí ni para otra persona”, manifestó Domínguez.

Por otro lado, el director de la “Gran Orquesta Internacional” optó por no confirmar ni negar la posibilidad de que los videos hayan sido utilizados como una indirecta a Karla Tarazona. De acuerdo al conductor de “Préndete”, no tenía comentarios al respecto y que prefería hablar únicamente por sí mismo, según recoge el diario La República.

¿CUÁL FUE LA INDIRECTA DE PAMELA FRANCO A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LAS SUPUESTAS INDIRECTAS QUE REALIZA?

La cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome.

Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.