Christofer Gonzáles llegó esta temporada a Universitario como uno de los fichajes que más expectativa generó en el hincha crema. Recordemos que el popular ‘Canchita’ ya salió campeón con la ‘U’ en el 2013, por lo que la fanaticada fue muy exigente con él desde el primer día. Sin embargo, ha provocado sorpresa que no saliera en lista de convocados en las dos primeras fechas del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. A propósito de ello, Diego Rebagliati, conocido analista deportivo, señaló que hay una posibilidad de que el futbolista regrese a Sporting Cristal.

¿Por qué Christofer Gonzales no juega en Universitario?

Cabe destacar que Gonzales fue campeón nacional con el cuadro cervecero en el 2020, por lo que los seguidores celestes le tienen un gran aprecio. No obstante, en primera instancia, Talía Azcárate, periodista de L1 Max, mencionó que la nula presencia de ‘Canchita’ en el campo con la ‘U’ se debe a una decisión estrictamente técnica.

“Hay un tema con ‘Canchita’, habría una diferencia con Fabián Bustos porque que no salga en lista, es raro. Digamos que el mensaje era recuperar al jugador. Por la información que tengo es que Bustos es un técnico muy tajante, si no le va algo, le pone la cruz y es difícil de retroceder. Lo mismo está pasando con Saravia. Lo que me dicen es que a Christofer le han dicho que iba a jugar en una posición, de ahí iban a estar cambiando”, indicó Azcárate en el programa ‘DyT’.

¿Christofer Gonzáles a Sporting Cristal? Esto contó Diego Rebagliati sobre el jugador de Universitario

Rebagliati, por su parte, aseguró en este mismo espacio digital que está latente la posibilidad de que Gonzales vuelva a Cristal. “Lo primero que hay que ver es que si llega a tener un acuerdo con Universitario para no seguir, pero si no ha jugado, está abierta esa posibilidad. A Sporting Cristal le vendría bien, me encantaría porque me parece el jugador perfecto. Además, se sintió tan cómodo en Cristal que no lo veo no llegando”.

Resultados de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2024

Viernes 19 de julio

UTC 2-1 Cusco FC (estadio Germán Contreras)

Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio IPD Huancayo)

Sábado 20 de julio

Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Los Chankas)

Melgar 5-2 César Vallejo (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 21 de julio

Atlético Grau 1-1 Universitario (estadio Campeones del 36)

Carlos A. Mannucci 0-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys (estadio Alberto Gallardo)

Cienciano 0-1 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 3 del Clausura:

Jueves 25 de julio

13:00 Alianza Atlético vs. Melgar

15:15 Cusco FC vs. Sport Huancayo

19:00 César Vallejo vs. UTC

Viernes 26 de julio

13:00 Unión Comercio vs. Atlético Grau

15:15 Comerciantes Unidos vs. Mannucci

18:00 Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

20:30 Universitario vs. Alianza Lima

Sábado 27 de julio

13:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:15 ADT vs. Los Chankas

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol profesional en Perú. Anteriormente conocida como la Primera División o el Campeonato Descentralizado, la Liga 1 es organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consta de 18 equipos que compiten en una temporada anual.

La Liga 1 tiene como objetivo principal determinar al campeón nacional y los equipos que clasificarán a competiciones internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, los equipos que ocupen los últimos lugares de la tabla descienden a la Segunda División y son reemplazados por los equipos ascendidos de esa categoría.