Christopher Gianotti y Úrsula Boza forman una de las parejas más famosas de la farándula peruana. En el presente, ambos conducen ‘Por algo pasan las cosas’, un podcast emitido por YouTube y que cuenta con gran cantidad de seguidores. Sin embargo, pese a la buena química que existe entre ambos, se mantienen durmiendo en camas separadas luego de varios años de relación sentimental. Aquí te contamos el motivo.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza: ¿cuál es la razón por la que duermen en camas separadas después de varios años de relación?

Gianotti aseguró que el motivo por el que duermen en camas separadas no está ligado a un problema matrimonial. Sorprendiendo a sus seguidores, el actor contó que la razón que los lleva a descansar de esa manera es por un problema de salud.

“Ahora, el daño es físico e irreversible. Llevamos terapia, pero nos han dicho sepárense. Lo que pasa es que tenemos problemas en la columna por la mala postura. (…) Y cuando hemos regresado empezamos a dormir en una cama de 2 plazas, pero nos dimos cuenta de que yo necesito un tipo de colchón para mi espalda y ella necesita otro tipo de colchón para su espalda. Entonces, un colchón afectará a uno de nosotros”, indicó Gianotti.

“Compraremos dos camas de plaza y media, pero de lunes a jueves vamos a dormir en camas separadas para que cada uno tenga su espacio y podamos dormir plácidamente. Mientras que viernes y sábado nos juntamos porque no hay que levantarse temprano. Y, el domingo, retomamos la separación”, agregó Boza.

Cómo retomaron su relación Christopher Gianotti y Úrsula Boza

Recordemos que la pareja decidió retomar su relación luego de una separación. “Hubo un tiempo cuando él trabajaba y tenía las discotecas, no teníamos el tiempo. Mientras él trabajaba, nosotras dormíamos y viceversa. Fue una desconexión, falta de comunicación, falta de tiempo, de estar juntos”, dijo en su momento la popular ‘Mirada de tiburón’.

En una entrevista para María Pía Copello y ‘La Carlota’, Gianotti también hizo hincapié en lo difícil que fue el proceso de volver a estar juntos. “Han sido varios meses de estar ahí, ahí, pero sabía que en el fondo había amor. De hecho que entendí que nosotros nos habíamos separado varias veces, no por falta de amor, sino porque la vida es difícil. Yo me había dado cuenta de todo lo que habíamos vivido, de la parte de mi culpa y, obviamente, no quería perder a una gran mujer que es ella”.

Asimismo, la actriz reconoció que el podcast que conducen sirvió para solucionar algunos problemas y tener más cercanía que antes. “Nuestro podcast ‘Por algo pasan las cosas’ ayudó muchísimo, porque hemos hecho literalmente terapia juntos. Ambos ya estamos más maduros, hemos sanado nuestras heridas y curado muchas cosas”.

Cómo ver “Por algo pasan las cosas”

Si deseas ver los episodios del podcast “Por algo pasan las cosas”, lo único que tienes que hacer es ingresar a YouTube y colocar el nombre en el buscador. No obstante, si deseas acceder de frente al contenido, deberás hacer clic a este ENLACE.