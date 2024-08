La polémica no se ha hecho esperar tras el reciente fichaje de Christian Cueva por Cienciano. Mientras los hinchas celebran su llegada, una sombra se cierne sobre el club: Pamela López, esposa del futbolista, ha revelado detalles sobre una denuncia que, según ella, ya era conocida por la directiva del equipo antes de concretar el contrato. ¿Sabía Cienciano de esto y decidió avanzar de todos modos? Aquí te contamos lo que se sabe.

¿CIENCIANO SABÍA DE LA DENUNCIA DE PAMELA LÓPEZ ANTES DE FICHAR A CHRISTIAN CUEVA?

Sí, los directivos del Club Cienciano estaban al tanto de las denuncias de agresión física y psicológica que Pamela López había presentado contra Christian Cueva antes de concretar su fichaje. Esta revelación fue hecha por la propia López durante una entrevista en el programa “América Hoy”. La situación generó polémica, ya que muchos cuestionaron la decisión del club de contratar a un jugador que enfrentaba acusaciones tan graves.

A pesar de tener conocimiento de estas denuncias, Cienciano procedió con el fichaje de Cueva, lo que ha generado críticas hacia la directiva del club por no considerar la gravedad de las acusaciones en su evaluación. Este caso ha puesto en el centro de la discusión la responsabilidad de las instituciones deportivas en situaciones que involucran denuncias de violencia de género, y cómo deben manejarse tales situaciones al momento de contratar jugadores.

La noticia del fichaje de Cueva por Cienciano ha estado rodeada de controversias, y la revelación de que la directiva conocía las denuncias solo ha intensificado las críticas hacia el club. La contratación del jugador, a pesar de las acusaciones, ha dejado una mancha en la reputación del equipo cusqueño, que ahora enfrenta la desaprobación de una parte de su afición y del público en general.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO PAMELA LÓPEZ SI ES QUE CIENCIANO SABÍA DE LA DENUNCIA CONTRA CUEVA ANTES DEL FICHAJE?

Pamela López reveló que los directivos de Cienciano ya estaban informados sobre las denuncias de agresión física y psicológica que había interpuesto contra Christian Cueva antes de que se concretara su fichaje. Durante su aparición en el programa “América Hoy”, López manifestó su sorpresa al ver que, a pesar de tener conocimiento de estas denuncias, el club decidió seguir adelante con la contratación del futbolista.

López, quien ha sido apoyada por su abogada Rosario Sasieta en este proceso, afirmó que tomó la difícil decisión de hacer pública su denuncia después de mucho tiempo de reflexión y asesoramiento legal. Ella expresó que su principal motivación para dar este paso fue el bienestar de sus hijos y la necesidad de buscar justicia para ellos y para ella misma. Según López, los problemas de alcoholismo de Cueva y las agresiones que sufrió tanto ella como sus hijos fueron motivos suficientes para presentar la denuncia.

En sus declaraciones, López también mencionó que el hecho de que Cueva fuera contratado por Cienciano, a pesar de las graves acusaciones en su contra, refleja una falta de consideración por parte del club hacia las víctimas de violencia de género. Su testimonio ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones deportivas en la contratación de jugadores que enfrentan acusaciones legales de esta naturaleza.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

Este lunes 19 de agosto, Pamela López brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para revelar que ha decidido denunciar a Christian Cueva por violencia familiar. La aún esposa del futbolista indicó que durante este año fue víctima de dos violentos episodios, por lo que mostró al público imágenes captadas por una cámara de seguridad donde sale siendo agredida por el volante.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años. He sido manipulada. Yo sigo hasta las últimas con mi denuncia”, dijo López, quien se encontraba acompañada de su abogada Rosario Sasieta.

¿QUÉ SE VE EN LOS VIDEOS REVELADOS POR PAMELA LÓPEZ?

Pamela López junto a su abogada Rosario Sasieta contó a los medios de comunicación, que se encontraban en la conferencia de prensa, que los videos difundidos se observa a Christian Cueva jalar de los cabellos y forcejear con la influencer mientras se encontraban en un ascensor de un hotel en Trujillo. En otro clip mostrado por López se ve al jugador de Cienciano con los mismos actos hacia la madre de sus hijos en una recepción de un edificio.

“No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, explicó la aún esposa de Cueva.