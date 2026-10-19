Por Redacción EC

La reflexión atribuida a Albert Einstein sobre los cuentos de hadas invita a descubrir el valor de la imaginación durante la infancia. Según el mensaje que transmite esta conocida frase, las historias fantásticas no solo entretienen, sino que también despiertan la curiosidad y estimulan el pensamiento de los más pequeños. Aunque la cita no cuenta con una atribución exacta plenamente confirmada, su enseñanza permanece vigente: los relatos abren nuevos horizontes y convierten la lectura compartida en una experiencia enriquecedora para toda la familia.