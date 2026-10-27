Por Redacción EC

Respirar por la nariz parece un acto tan natural que pocas veces nos detenemos a pensar en cómo funciona. Sin embargo, para algunas personas, cada inhalación puede convertirse en una dificultad que afecta desde el descanso nocturno hasta el rendimiento durante una actividad física. Aunque el tabique desviado suele ser una de las primeras explicaciones cuando existe una obstrucción nasal, no siempre es el responsable de las molestias. El doctor Marco Romeo, cirujano plástico y reconstructivo, advierte que hay otras estructuras que también pueden dificultar el paso del aire y que, en ocasiones, reciben menos atención de la necesaria. Aquí te contamos todo sobre este tema super importante para tu salud.

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