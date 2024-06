La selección peruana jugará este viernes 14 de junio ante El Salvador su último duelo amistoso antes de empezar su participación en la Copa América 2024. En este contexto, una de las ausencias más notorias que tendrá la Bicolor es la de Renato Tapia, volante del Celta de Vigo. El centrocampista no pudo conseguir el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación al seguro que pidió y, lamentablemente para los intereses blanquirrojos, no será tomado en cuenta por Jorge Fossati. Sobre esta situación opinó Paolo Guerrero.

¡Claro y contundente! Paolo Guerrero se refirió al tema Renato Tapia y esto fue lo que dijo

“Es importante que esté, esperemos que pueda resolver rápido su situación. Es un jugador muy importante para nosotros, él lo sabe. Esperemos que pueda estar rápido con nosotros”, comentó Guerrero para América Deportes. Cabe mencionar que estas declaraciones se dieron antes de que Fossati confirmara que Tapia no estará en el torneo continental.

Cuál fue la postura de Renato Tapia

Recordemos que Tapia manifestó en un comunicado que no formará parte de los duelos de Perú en Estados Unidos. “Con mucho pesar, les informo que no podré acompañar a la Selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”.

Quiénes son los futbolistas que tiene en ataque la selección peruana en la Copa América 2024

José Rivera

Matías Succar

Franco Zanelatto

Joao Grimaldo

André Carrillo

Bryan Reyna

Edison Flores

Gianluca Lapadula

Paolo Guerrero.

Cuál es la lista de convocados de Perú para los amistosos ante Paraguay y El Salvador

Pedro Gallese - Orlando City (USA)



Anderson Santamaría - Atlas (MEX)



Miguel Araujo - Portland Timbers (USA)



Alexander Callens - AEK Atenas (GRE)



Luis Abram - Atlanta United (USA)



Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG)



Jesús Castillo - Gil Vicente (POR)



Renato Tapia - Celta de Vigo (ESP)



Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN)



Marcos López - Feyenoord (PAB)



Wilder Cartagena - Orlando City (USA)



André Carrillo - Al Qadisiya (ARA)



Piero Quispe - Pumas (MEX)



Bryan Reyna - Belgrano (ARG)



Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA)



Sergio Peña - Malmö (SUE)



Diego Romero - Universitario



Carlos Zambrano - Alianza Lima



Aldo Corzo - Universitario



Paolo Reyna - Melgar



Christian Cueva - Sin equipo



Franco Zanelatto - Alianza Lima



Andy Polo - Universitario



Alex Valera - Universitario (Desafectado)



Edison Flores - Universitario



José Rivera - Universitario



Joao Grimaldo - Sporting Cristal



Paolo Guerrero - César Vallejo



¿Cuáles son los grupos de la Copa América 2024?

GRUPO A



-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B



- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C



- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D



- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica

¿Por dónde ver la Copa América 2024?

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.