Coki Gonzáles desmiente a Farfán y Carrillo: los llama mentirosos y revela que “ese día perdí porque me tragué mi orgullo”

En la última edición de “Enfocados”, el podcast que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el entrevistado fue nada menos que André Carrillo. El extremo de la selección peruana conversó de absolutamente todo. Sin embargo, la polémica se generó cuando mencionó que la ‘Foquita’ habría golpeado con un periódico a un periodista que habló mal de él en su momento. Si bien la ‘Culebra’ no dio nombres, mencionó las iniciales “CG”. Ante ello, los cibernautas no dudaron en señalar que se trataba de Coki Gonzales.

Ante lo sucedido, el comunicador no dudó en salir a desmentir lo dicho por Farfán y Carrillo, a través de su canal en YouTube. “Hay mucha confusión respecto a lo que dijeron Carrillo y Farfán, porque muchas personas creen que yo me he metido con la mamá de Jefferson Farfán, pero esto jamás ha sucedido. Lo que ellos quieren decir o dar a entender es que a Jefferson le molestó ver sufrir por mis comentarios o cómo yo me refería a él. Mil disculpas por ello, pero quería aclarar este punto porque se malinterpretó”, empezó diciendo Coki.

Luego, Gonzales añadió: “Este suceso se basa en un hecho, pero hay tantas mentiras en torno a la narración de este incidente que incluso en un proceso legal podría haber dudas, debido a la cantidad de falsedades increíbles”.

¿Qué es lo que realmente sucedió, según Coki Gonzales?

El periodista contó cuál fue la verdadera versión de los hechos, según su perspectiva, y desmintió varios detalles que Carrillo y Farfán aseguraron que fueron verdad. “Cuando subimos al avión, yo estaba con uno audífonos grandes. En la fila uno estaba Claudio Pizarro sentado y en la fila dos, estaba Carlos Zambrano, André Carrillo y Jefferson Farfán pegado a la ventana. A lo que la Jefferson grita ‘pueden subir soplones al avión’ y yo escuché clarito porque estaba con los audífonos apagados, pero me hice el que no escuché”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Coki negó haber recibido un golpe con el periódico. “Cuando yo estaba en el pasillo, Jefferson que tenía un periódico en la mano, estiró el brazo e intentó mover mi audífonos, a lo que yo reacciono y le digo ‘tuviste media hora abajo para decirme todo, ¿por qué esperas a yo suba?’”.

Por último, Coki agregó: “Yo le dije: ‘Jefferson, yo estoy de visita, tú estas de local. Yo estoy solo, tú estas con todos’. A lo que te comenzaste a parar y con el periódico en mi cara, lo pusiste en mi cara. No mientas que hubo un golpe, porque yo lo bajé. Luego, te pusiste frente mío y me mentaste la madre diversas veces. Lo único que yo te dije: ‘Yo estoy de visita y tú de local’. Ese día yo perdí mi orgullo y tuve que aguantar por mi trabajo. Me la tragué completita”.

¿'Paco’ Bazán estará en “Enfocados”? Esto respondió Jefferson Farfán

Fiorella Retiz, una de las panelistas del programa Futmax League, le preguntó a Farfán si estará o no ‘Paco’ Bazán en ‘Enfocados’. “Farfán ya sabes quién va a ser tu próximo invitado en el podcast, porque vi que (Paco Bazán) ya había pasado los 100 mil sunoscriptores. ¿Vas a tener palabra? ¿Vas a invitar al ‘saltapatras’?”, dijo la reportera.

Farfán no hizo mucho énfasis en responder exactamente lo que pidió Retiz y más bien señaló que le gustaría tener nuevamente a Juan Manuel Vargas en su podcast. “¿Quién? Por faaaaavor. Yo lo quiero de nuevo al ‘Loco’ Vargas en mi programa, pero para hablar de todo. Él lo sabe”.