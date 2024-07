Alianza Lima comenzó de manera positiva el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo venció 3-2 a César Vallejo en Trujillo y pisó fuerte desde el principio. Sin embargo, más que de la victoria ante los ‘Poetas’, del cuadro blanquiazul se habla más por la posible llegada de Paolo Guerrero. En este contexto, Coki Gonzales, periodista de Latina, se refirió al tema y dijo que el ‘Depredador’ no debe llegar a la institución ‘íntima’.

Coki Gonzales reveló cuál es el motivo por el que Guerrero no debe jugar en Alianza Lima: “Los equipos que olvidan su historia están condenados a repetirla”

“Muchos hinchas de Alianza se ilusionan con la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. Para mí, Paolo Guerrero no debería jugar en Alianza, pero no por la actualidad, para mí no debería jugar en Alianza Lima por lo ocurrido en el año 2002″, empezó diciendo Gonzales en su programa de YouTube.

Luego, Coki se explayó mucho más sobre este tema. “Paolo en el 2002 se fue al Bayern Múnich a pasar unas pruebas en una situación que no quedó del todo aclarada y, por esa situación, Alianza Lima no participó de la transferencia, por esa situación Alianza Lima no recibió dinero por el traspaso. Alianza Lima recibió un dinero de formación y promoción después de un litigio en FIFA. Y, además, que mucha gente no lo recuerda, Paolo Guerrero no jugó el sub 20 del 2003, porque la FIFA lo sancionó por no cumplir el contrato con Alianza Lima”.

¿Cuál es la advertencia que dio Coki Gonzales?

Por último, el comunicador le mandó una advertencia a los hinchas y directivos de Alianza que desean la vuelta de Guerrero. “Por esa razón, por lo ocurrido en 2002, Paolo Guerrero no debería jugar en Alianza Lima. Los equipos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

Paolo Guerrero no debería jugar en Alianza Lima... pic.twitter.com/hTLvo5tEyW — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) July 16, 2024

“En Alianza Lima están “desesperados” por contratar un delantero”: esto contó Coki Gonzáles sobre el estado de Waterman y Sabbag

“Lo cierto es que en Alianza Lima hay una preocupación muy grande por el puesto de delantero por una razón bastante, bastante importante. La lesión muscular de Waterman es más complicada de lo que pensaban en Alianza Lima y de lo que pensaron en la selección panameña. Es bien complicada en la parte posterior, incluso, por lo que me venían comentando, con algún problema en la inserción al glúteo. Es una lesión que va a demorar más de lo que pensaban”, empezó diciendo Coki en su programa de YouTube.

Luego, el periodista también hizo hincapié en el estado físico de Pablo Sabbag. “Y la situación de Sabbag es más preocupante de o que se esperaba, porque la situación de Pablo Sabbag revela una lesión crónica en el tobillo”.

¿Qué más dijo Coki Gonzales sobre Pablo Sabbag?

Eso sí, el periodista dejó en claro que Sabbag sí puede jugar, pero no ser exigido como se debe. “No es que le impide jugar, no es que le vaya obligar a retirarse del fútbol, no, pero, al menos en el corto plazo, Pablo Sabbag no va a estar el 100%. Hoy Sabbag no está para jugar 90 minutos de la más alta competencia. Y, por esa razón, en Alianza están desesperados por encontrar un delantero”.