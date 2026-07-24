Por Kenyi Peña Andrade

La alimentación desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de una buena salud a lo largo de la vida. Sin embargo, el ritmo acelerado de la rutina diaria ha llevado a que cada vez más personas recurran al consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, productos elaborados industrialmente que suelen contener grandes cantidades de azúcares, grasas poco saludables, sodio y aditivos.