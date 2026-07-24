La alimentación desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de una buena salud a lo largo de la vida. Sin embargo, el ritmo acelerado de la rutina diaria ha llevado a que cada vez más personas recurran al consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, productos elaborados industrialmente que suelen contener grandes cantidades de azúcares, grasas poco saludables, sodio y aditivos.

¿Comes alimentos ultraprocesados todos los días? Esto es lo que podrían estar haciendo a tu organismo

Diversas investigaciones científicas han advertido sobre los efectos que este tipo de alimentos puede tener en el organismo cuando forma parte habitual de la dieta. De hecho, una publicación difundida por una reconocida revista internacional de divulgación científica pone el foco en los riesgos asociados a su consumo excesivo, una preocupación que ha cobrado fuerza en países donde los ultraprocesados representan una proporción significativa de la alimentación cotidiana.

Hoy nueva información trasciende entorno a los alimentos ultraprocesados, y un consumo que se acelera a nivel global, siendo prestigiosa revista internacional de divulgación científica aquella cuyos datos compartidos avalarían la importancia de regularlos puntualmente.

“Los humanos han procesado alimentos durante milenios para hacerlos más sabrosos y duraderos, por ejemplo, moliendo granos, salando, secando, fermentando, encurtiendo y ahumando”, se remarca mediante NewScientist, y una nota a partir de la cual logra enfatizarse que diversos son los productos elaborados con ingredientes refinados, aditivos, y alto contenido en azúcares, que hasta podrían originarte el padecimiento de ciertas enfermedades.

Tu organismo podría verse afectado si consumes ultraprocesados de manera puntual, y sobre todo excesiva, quedando así ligados a dieta cuyo desequilibrio puede terminar marcando la pauta de una salud alterada hacia la vejez.

Las graves consecuencias de comer alimentos ultraprocesados

Nueva evidencia científica revela hallazgos sorprendentes, y en esta ocasión puntual referente a los considerados alimentos ultraprocesados y el potencial riesgo para tu salud que trae consigo consumirlos.

Al respecto, te contamos que ha sido publicado en The American Journal of Medicine, un estudio de investigación a cargo de profesionales de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de Florida Atlantic University (FAU), que explora si el consumo de ciertos productos con altas cantidades de azúcares, grasas, sal y aditivos químicos, termina relacionándose con el padecimiento de “infartos y accidentes cerebrovasculares”.

“Los UPF, como refrescos, snacks envasados ​​y carnes procesadas, constituyen actualmente una parte importante de la dieta de los estadounidenses y se sabe que contribuyen a la obesidad, la inflamación y los problemas metabólicos“, refieren desde dicha institución pública norteamericana para luego revelar lo siguiente entorno a descubrimiento sobre el impacto de dichos alimentos en la salud del ser humano:

Tras examinar datos nacionales de salud y dieta en Estados Unidos, los resultados hoy evidencian que los “adultos con el mayor consumo de UPF tenían un riesgo estadísticamente significativo y clínicamente importante de un 47 % mayor de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con quienes consumían menos”, e incluso después de considerar varios factores de confusión.

En relación a esta información, la FAU revela que los alimentos ultraprocesados son aquellos “productos modificados industrialmente, cargados con grasas, azúcares, almidones, sales y aditivos químicos añadidos, como emulsionantes”, y desde “refrescos hasta snacks y carnes procesadas”, carecen de nutrientes naturales para nuestro organismo.