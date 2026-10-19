Por Christian Gambini

En noviembre de 2025, la Contraloría reveló una preocupante situación en las comisarías del país: entre el 30 % y el 40 % de las dependencias inspeccionadas figuraban como inhabitables, de acuerdo con los informes de las municipalidades. Muchas de estas instalaciones acumulan décadas de antigüedad y presentan un deterioro que compromete la seguridad de quienes trabajan y acuden a ellas. Las deficiencias incluyen desde profundas grietas en las estructuras hasta sistemas sanitarios colapsados, con baños clausurados por daños que no pueden solucionarse con el presupuesto disponible.