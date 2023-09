Perú debutó en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Paraguay y consiguió un importante empate sin goles en su visita a Ciudad del Este, a pesar de jugar la mitad del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Luis Advíncula. El empate que logró la selección peruana no fue ajeno para la periodista Juliana Oxenford, quien aprovechó un espacio de su noticiero para expresar su optimismo de cara a los próximos partidos de la ‘Blanquirroja’.

¿CÓMO REACCIONÓ JULIANA OXENFORD TRAS EL EMPATE ENTRE PERÚ Y PARAGUAY?

Como es costumbre en cada partido de la selección peruana de fútbol, los hinchas de la ‘bicolor’ se reúnen en varias partes del país para ver los encuentros del equipo nacional y celebrar los resultados positivos. En el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 no fue la excepción y el resultado provocó una nueva ilusión en los fanáticos.

En este sentido, la conductora del programa “Al estilo Juliana” conversaba con su reportera que se encontraba en la Calle de las Pizzas (Miraflores) rodeada de varios hinchas peruanos, quienes festejaban el reciente empate del seleccionado ante Paraguay. Ante la alegría de los fanáticos, la conductora hizo una pausa a su noticiero en vivo y se atrevió a bailar en el set televisivo.

“Este ambiente me tiene muy contenta. No se trata de ser triunfalistas, sino de reconocer que Perú no jugó tan bien como esperábamos, pero que, pese a ello, tuvo a una defensa y a (Pedro) Gallese en un arco que evitó que nos ganaran por goleada”, declaró la periodista. Como se vio en el partido, el portero Pedro Gallese fue la figura del cotejo tras salvar el arco de la selección en varias ocasiones.

Por último, la figura de ATV confesó que le gustaría cubrir más seguido noticias deportivas, debido al ambiente y la vibra positiva que genera, a diferencia de los casos de corrupción que siempre presenta en su programa.

A continuación, puedes ver la reacción de la periodista a partir del minuto 20 del siguiente vídeo:

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN PERUANA POR LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

La selección peruana dirigida por el entrenador Juan Reynoso sostendrá un difícil encuentro contra la selección de Brasil el próximo martes 12 de septiembre, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima a las 9:30 de la noche (hora peruana) y será transmitido por ATV, América TV y Movistar Deportes.

La actual competencia otorga 6 cupos directos y un cupo de repechaje para la próxima Copa Mundial 2026, que por primera vez se disputará en tres países al mismo tiempo. Las naciones que serán sedes del certamen serán: Estados Unidos, México y Canadá. El pueblo peruano espera volver a la cita mundialista que se desarrollará en el continente americano, luego de quedar fuera en la última edición.

CONVOCADOS PARA EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS. BRASIL

Por el momento, los jugadores que conforman el seleccionado peruano son los siguientes:

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Renato Solís. Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Marcos López, Carlos Ascues, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram.

Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Marcos López, Carlos Ascues, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram. Mediocampistas: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Piero Quispe, Jesús Castillo.

Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Piero Quispe, Jesús Castillo. Delanteros: André Carrillo, Jhamir D’Arrigo, Jostin Alarcón, Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Alex Valera, Joao Grimaldo y Andy Polo.

Por otro lado, la selección de Brasil visitará Lima con los siguientes jugadores: