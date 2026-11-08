Por Manuel Gomez

Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, expertos han recomendado a mantener los espacios limpios y eliminar posibles criaderos para reducir su propagación. En ese sentido, uno de los países que enfrenta una grave crisis sanitaria por estas afecciones es el Perú, debido al incremento de casos en los últimos tiempos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reconocer los síntomas, que pueden manifestarse de distintas formas en el organismo, y acudir oportunamente a un centro de salud. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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