Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, expertos han recomendado a mantener los espacios limpios y eliminar posibles criaderos para reducir su propagación. En ese sentido, uno de los países que enfrenta una grave crisis sanitaria por estas afecciones es el Perú, debido al incremento de casos en los últimos tiempos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reconocer los síntomas, que pueden manifestarse de distintas formas en el organismo, y acudir oportunamente a un centro de salud. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE Y CÓMO RECONOCERLOS A TIEMPO?

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, hasta el 31 de octubre, correspondiente a la Semana Epidemiológica 43, se registró un incremento del 94 % en los casos de dengue respecto al mismo periodo de 2025, año en el que se contabilizaron 52 fallecimientos. En ese sentido, el Minsa exhortó a la población, especialmente durante la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño, a reconocer los síntomas de esta enfermedad y evitar dejar objetos como llantas, baldes y botellas abandonadas, pues pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma del gobierno peruano, las sintomatologías que presenta el dengue y sus diferentes fases:

Casos sin signos de alarma:

Dolor fuerte en las articulaciones y huesos.

Dolor retroocular detrás de los ojos.

Dolor muscular generalizado (mialgias).

Dolor de cabeza constante (cefalea).

Erupción cutánea o sarpullido en el cuerpo (exantema).

Náuseas o vómitos leves.

Casos con signo de alarma:

Dolor abdominal fuerte, continuo y persistente.

Vómitos frecuentes y persistentes (3 o más episodios en un periodo de 6 horas).

Sangrado de mucosas, encías, nariz o presencia de sangre en la orina.

Somnolencia, letargo, decaimiento extremo o irritabilidad.

Acumulación de líquidos o hinchazón en el cuerpo.

Dengue en su forma más grave:

Dificultad grave para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

Daño grave en órganos como el hígado, el corazón y el sistema nervioso.

Hemorragias intensas o sangrado interno grave.

¿POR QUÉ EL MOSQUITO ESTARÍA DESARROLLANDO RESISTENCIA AL INSECTICIDA?

A través de una investigación publicada en la revista Frontiers in Tropical Diseases, científicos comprobaron que el mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, está desarrollando resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida de uso frecuente. A pesar de que la disminución en la mortalidad al 97,91 % fue leve, los investigadores consideran que se trata de una señal temprana del desarrollo de resistencia.

Asimismo, el estudio reveló que estos insectos activan mecanismos de defensa al entrar en contacto con el insecticida, es decir, en particular la enzima beta-esterasa y la proteína CYP450, las cuales ayudan a desintoxicar su organismo y aumentan sus probabilidades de supervivencia frente a estos productos, conforme comparte el Diario AS.