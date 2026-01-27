Por lo general, algunos conductores tienen la mala costumbre de utilizar el celular mientras manejan, incrementando el riesgo de colisión debido a las distracciones. De hecho, no prestar atención al volante es comparable a conducir bajo los efectos del alcohol, lo que puede provocar fracturas severas, lesiones de médula espinal, conmociones cerebrales y latigazo cervical. Frente a esta situación, la Policía Estatal de Michigan anunció severas multas y sanciones para las personas que utilizan el dispositivo móvil mientras están conduciendo. Esta medida apunta a disminuir las distracciones y fortalecer la seguridad vial en todo el estado norteamericano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO SERÁ LA MULTA POR UTILIZAR EL CELULAR MIENTRAS SE CONDUCE EN MICHIGAN?

A través de su plataforma oficial, la Policía Estatal de Michigan anunció una nueva normativa para todos los conductores que utilicen el celular mientras conducen su vehículo por la vía pública. Se trata de un reglamento que prohíbe manipular un aparato móvil durante la conducción. Eso no es todo, en cuanto a los sistemas de manos libres (Bluetooth o funciones integradas del vehículo) están permitidos. Sin embargo, cualquier interacción que exija más de un toque en la pantalla puede ser sancionada, incluso cuando el auto se encuentra detenido de forma momentánea por el tráfico o semáforo.

De esta manera, para los ciudadanos que incumplan la norma se les impondrá una severa multa. Es decir, para una primera detección, se aplicará una multa de USD 100 y/o 16 horas de servicio comunitario. Si se acumulan dos infracciones adicionales, la sanción se elevará a USD 250 y/o 24 horas de servicio comunitario. En caso de registrarse tres faltas en un lapso menor a tres años, será obligatorio realizar un curso de mejora en la conducción, conforme comparte El Cronista. “De acuerdo con la legislación vigente, un conductor no puede sostener ni sujetar un teléfono u otro dispositivo con ninguna parte de sus manos, brazos o hombros”, indican las autoridades.

¿QUÉ EFECTOS TIENE DORMIR JUNTO AL CELULAR?

La exposición prolongada a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets y computadoras portátiles, genera preocupación por sus posibles efectos en la salud ocular y en el cerebro a largo plazo. Esto se debe a que este tipo de luz puede dañar la retina, la capa sensible ubicada en la parte posterior del ojo. Uno de los principales riesgos asociados a esta exposición es la degeneración macular, que deteriora la visión central necesaria para actividades cotidianas como leer, conducir y reconocer rostros.

Cabe señalar que, en ambientes oscuros, las pupilas tienden a dilatarse para captar más luz. Por ello, al usar dispositivos electrónicos en estas condiciones, permiten el ingreso de una mayor cantidad de luz azul, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades oculares. Además, este tipo de luz puede afectar el ciclo del sueño, ya que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ritmo sueño-vigilia. Por lo tanto, en consecuencia, puede dificultar la conciliación del sueño y reducir su calidad una vez que se logra dormir.