Un 9 de septiembre de 1996, el panorama de los videojuegos de plataformas cambió para siempre con el lanzamiento de Crash Bandicoot en la primera consola PlayStation. Desarrollado por un pequeño estudio llamado Naughty Dog, el juego no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino en la respuesta inmediata de Sony ante íconos consolidados como Mario de Nintendo y Sonic de SEGA.

A 30 años de su debut, el marsupial naranja de las Islas Wumpa mantiene intacta su relevancia en la cultura geek. Para celebrar esta fecha histórica, repasamos su origen, la curiosa historia detrás de su nombre y el catálogo completo de títulos que han dado forma a su legado.

La historia de un ícono: el nacimiento del “Sonic’s Ass Game”

A mediados de los noventa, los fundadores de Naughty Dog, Andy Gavin y Jason Rubin, buscaban dar el salto al renderizado tridimensional. Inspirados en éxitos como Donkey Kong Country, visualizaron un juego de plataformas en 3D donde la cámara siguiera al personaje desde atrás. Durante las primeras etapas de desarrollo, apodaron en broma al proyecto como el “Sonic’s Ass Game” (El juego de la espalda de Sonic), debido a la perspectiva visual del jugador respecto al protagonista.

Sin embargo, Sony necesitaba con urgencia una mascota identificable para la PlayStation. Naughty Dog decidió basarse en un animal real, poco común y proveniente de la fauna australiana para darle vida a un personaje alocado, carismático y caótico que pudiera conectar con la juventud de la época. Fue así como tomaron como referencia al bandicoot de hocico largo (eastern barred bandicoot), un pequeño marsupial en peligro de extinción.

It's almost time to Crash the party!



Crash is turning 30! Join us in celebrating this N.Sane milestone all month long 🥳 #Crash30 pic.twitter.com/L9b2MZzRra — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 1, 2026

De dónde viene el nombre “Crash Bandicoot”

Antes de ser conocido mundialmente, el personaje tuvo un nombre provisional muy diferente: Willie the Wombat (Guillermo el Wombat). Sin embargo, el equipo creativo consideró que sonaba demasiado infantil y anticuado para el tono rebelde que querían transmitir.

La ejecutiva de la editorial intentó imponer nombres como Wuzzle the Wombat o Ozzie the Otzel, pero Naughty Dog se mantuvo firme en su visión. El nombre definitivo nació gracias a la mecánica principal implementada en el diseño de niveles: romper cajas.

Al notar la satisfacción visual y auditiva de destruir contenedores de madera para obtener fruta Wumpa, el equipo decidió llamarlo “Crash” (por el sonido del impacto al chocar o romper cajas) seguido de su especie, “Bandicoot”.

La era dorada de Naughty Dog (1996 - 1999)

La trilogía original y su primer juego de carreras en PlayStation sentaron las bases del género de plataformas en tres dimensiones, ofreciendo controles precisos y un apartado técnico revolucionario para la época.

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Crash Bandicoot (1996): El estreno original que presentó el enfrentamiento entre Crash y el Dr. Neo Cortex.

El estreno original que presentó el enfrentamiento entre Crash y el Dr. Neo Cortex. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997): Introdujo la icónica Warp Room (sala de portales) y habilidades de movimiento como el deslizamiento.

Introdujo la icónica Warp Room (sala de portales) y habilidades de movimiento como el deslizamiento. Crash Bandicoot 3: Warped (1998): Incorporó viajes en el tiempo, uso de vehículos y habilidades especiales tras vencer a cada jefe.

Incorporó viajes en el tiempo, uso de vehículos y habilidades especiales tras vencer a cada jefe. CTR: Crash Team Racing (1999): El salto del marsupial a los juegos de karts, aclamado por su pulida mecánica de derrapes.

El salto a la multiplataforma y la era PS2/Xbox (2000 - 2006)

Tras finalizar el acuerdo de exclusividad y la salida de Naughty Dog, la franquicia pasó a manos de estudios como Universal Interactive, Traveller’s Tales y Vicarious Visions, expandiéndose a consolas de Nintendo, Microsoft y sistemas portátiles.

Crash Bash (2000): La primera incursión de la franquicia en el género party game.

La primera incursión de la franquicia en el género party game. Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001): El debut en PlayStation 2, Xbox y GameCube con la llegada de las máscaras elementales.

El debut en PlayStation 2, Xbox y GameCube con la llegada de las máscaras elementales. Crash Bandicoot: The Huge Adventure (2002) y Crash Bandicoot 2: N-Tranced (2003): Entregas de plataformas en 2.5D para Game Boy Advance.

Entregas de plataformas en 2.5D para Game Boy Advance. Crash Nitro Kart (2003): La secuela de carreras con pistas antigravedad.

La secuela de carreras con pistas antigravedad. Crash Bandicoot Purple: Ripto’s Rampage (2004): Un crossover portátil junto a Spyro the Dragon.

Un crossover portátil junto a Spyro the Dragon. Crash Twinsanity (2004): Apuesta por el mundo abierto y la comedia, obligando a Crash y Cortex a cooperar.

Apuesta por el mundo abierto y la comedia, obligando a Crash y Cortex a cooperar. Crash Tag Team Racing (2005): Combinación de plataformas a pie con carreras donde era posible fusionar vehículos.

Combinación de plataformas a pie con carreras donde era posible fusionar vehículos. Crash Boom Bang! (2006): Juego de tablero y minijuegos exclusivo para Nintendo DS.

Rediseños y la etapa de Radical Entertainment (2007 - 2008)

Durante esta fase, la propiedad intelectual buscó modernizarse alterando el diseño de los personajes y centrando las mecánicas en el combate cuerpo a cuerpo.

Crash of the Titans (2007): Enfocado en la acción y en la capacidad de controlar mutantes gigantes.

Enfocado en la acción y en la capacidad de controlar mutantes gigantes. Crash: Mind over Mutant (2008): Evolución del título anterior que permitía guardar y mejorar las habilidades de los monstruos dominados.

El resurgimiento moderno con Activision (2017 - Presente)

Tras casi una década de inactividad en consolas principales, la franquicia renació apelando a la nostalgia con reconstrucciones completas y una secuela directa de la historia original.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (2017): Remake desde cero de las tres primeras entregas desarrollado por Vicarious Visions.Wikipedia

Remake desde cero de las tres primeras entregas desarrollado por Vicarious Visions.Wikipedia Crash Team Racing Nitro-Fueled (2019): Remake a cargo de Beenox que unificó el contenido de los títulos de carreras de la saga.

Remake a cargo de Beenox que unificó el contenido de los títulos de carreras de la saga. Crash Bandicoot 4: It’s About Time (2020): Desarrollado por Toys for Bob, continuó la historia tras la trilogía original introduciendo las Máscaras Cuánticas.

Desarrollado por Toys for Bob, continuó la historia tras la trilogía original introduciendo las Máscaras Cuánticas. Crash Team Rumble (2023): Experiencia multijugador competitiva 4v4 enfocada en la recolección de frutas Wumpa.

Títulos para dispositivos móviles

El personaje también tuvo presencia destacada en teléfonos celulares a través de diversas generaciones tecnológicas:

Crash Bandicoot Nitro Kart 3D (2008) / Nitro Kart 2 (2010): Exitosos juegos de carreras durante los primeros años de iOS.

Exitosos juegos de carreras durante los primeros años de iOS. Crash Bandicoot: Mutant Island (2009): Título de plataformas en 2D para teléfonos con soporte Java.

Título de plataformas en 2D para teléfonos con soporte Java. Crash Bandicoot: On the Run! (2021): Juego del género endless runner desarrollado por King para Android e iOS.

Tres décadas después de romper su primera caja de madera, Crash Bandicoot se consolida como uno de los personajes más longevos y representativos en la historia de la industria de los videojuegos.