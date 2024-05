A inicios del año 2000 e incluso antes de que iniciara el siglo XXI, las agrupaciones musicales creadas en Perú y conformadas por jóvenes artistas, causaron furor entre las masas juveniles, siendo Skándalo uno de los pioneros a nivel nacional. En ese sentido, y luego de más de 20 años, el recuerdo de sus integrantes aún perdura, aunque hoy envueltos en la polémica tras las declaraciones vertidas por Roly Ortiz, creador de temas como “Colegiala”, quien brindó detalles sobre el real motivo que propició la separación de Ricky Trevitazzo manifestando que a sus excompañeros los maltrataba física y psicológicamente. Te contamos qué sucedió, cómo habrían ocurrido los hechos según su versión, y asimismo cuál es la respuesta expresada por el cantante de tecnocumbia.

¿ROLY ORTIZ ACUSA DE AGRESIVO A RICKY TREVITAZZO MIENTRAS ESTUVO EN AGRUPACIÓN JUVENIL? ESTO DIJO EL FUNDADOR DE SKÁNDALO

El Perú fue el epicentro de la creación de agrupaciones musicales cuya semejanza estaba centrada en la juventud de sus integrantes, el género como tal y también un repertorio que tras más de dos décadas todavía es recordado en la voz de cantantes como Ricky Trevitazzo, representativa figura de Skándalo que hoy protagoniza una gran polémica a raíz de las revelaciones de Roly Ortiz, fundador del cuarteto conformado por también Luigui Carbajal, Luis Sánchez y su hermano Ronald, quien lo tilda de agresivo.

La controversia y lío mediático se ha desatado entre ambos personajes luego de que el creador del grupo de tecnocumbia que causó furor a inicios del año 2000, confesara públicamente visitando el set de Ouke conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina, el real motivo por el cual terminó separándolo poco tiempo después de haberlo instaurado.

A la pregunta concreta, Roly Ortiz sorprendió al responder puntualmente que Ricky Trevitazzo no continuó en la primera generación de Skándalo porque “era un muchacho muy agresivo”.

“Le paraba pegando a los chicos, los insultaba”, recuerda el fundador de la popular agrupación juvenil, manifestando además que muchas veces consoló a Luis Sánchez mientras lloraba por los presuntos maltratos recibidos en aquella época.

Una de las partes más polémicas de sus declaraciones acerca de las razones detrás del alejamiento de Ricky Trevitazzo de Skándalo, fue cuando Roly Ortiz dijo que hasta a su hermano Ronald, integrante del grupo también, lo golpeaba, e incluso a la persona que tocaba los timbales y “tenía habilidades especiales”, “lo humillaba ... y una vez hasta lo escupió en la cara”.

Tras contar que en dicho momento “no había cómo pararlo”, revela que tanto Luis como Luigui y Ronald se reunieron con él para expresarle su molestia por las presuntas agresiones de las que eran víctima, y condicionándolo con un “O se va Ricky o nos vamos nosotros” que lo terminó obligando a separarlo de la recordada generación conformada.

LA RESPUESTA DE RICKY TREVITAZZO A ROLY ORTIZ QUE LO TILDÓ COMO AGRESIVO CON SUS EXCOMPAÑEROS DE SKÁNDALO

No pasaron ni 24 horas y Ricky Trevitazzo decidió salir al frente de las acusaciones por parte de Roly Ortiz que además lo tilda de desleal por haberse apropiado de sus canciones, señalando en principio ni reconociendo ni negando lo dicho públicamente, que “lo que pasa es que en esa época por el simple hecho de haber sido muchachos, no teníamos un asesoramiento previo”.

En “Power Sensuales” de Radio Panamericana donde labora su amigo Luigui Carbajal, quien por cierto lo respalda, el afamado cantante de tecnocumbia e intérprete de “Mi Niña Mujer”, de alguna manera rechaza el relato del creador de Skándalo, indicando que si bien durante su vida se ha equivocado en muchas ocasiones, “tampoco voy a llegar al extremo de admitir errores que no he cometido y que se me han dicho”, poniendo en tela de juicio sus palabras mediante el siguiente comentario:

- “Si yo era agresivo y hacía bullying no solamente a los integrantes, sino también a los músicos, según lo que dice este señor, ¿por qué hoy en día Luis y Luigui trabajan conmigo y no con él?”

Finalmente, y al pedirle al público oyente de Radio Panamericana que saque sus propias conclusiones, Ricky Trevitazzo también aprovechó la ocasión para desmentir a Roly Ortiz, quien precisamente al respecto, aseguró que lo sacó de Skándalo por los maltratos a Luigui, Luis y Ronald, y porque ellos le dijeron que ya no lo aguantaban.

¿POR QUÉ RICKY TREVITAZZO FUE SEPARADO DE SKÁNDALO SEGÚN LA VERSIÓN DEL PROPIO CANTANTE DE TECNOCUMBIA?

Los años mozos de Skándalo hicieron que los cuatro integrantes ganaran fama rápidamente, y ello según Ricky Trevitazzo les habría jugado una mala pasada en el comportamiento demostrado internamente.

Entorno a su salida de la icónica agrupación juvenil de los años 2000, el cantante de tecnocumbia acusado de agresión por Roly Ortiz, niega que haya sucedido por abusar física y psicológicamente a sus compañeros de turno, sino porque “había cosas que pasaban, irregularidades que yo observaba”.

“Yo reclamaba y trataban de decirme cosas como “Tú no te metas” ... como que me restregaban en la cara que yo ganaba más”, cuenta Ricky Trevitazzo acerca de ciertos conflictos vividos en la interna de Skándalo, y que según su percepción, se trató de maquillar separándolo, pero “con el floro de sacarme de solista” tras la serie de reclamos que realizó ante situaciones que no le gustaron.